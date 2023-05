F1 GP Monaco 2023 in diretta: Cronaca LIVE della gara

F1. Anteprima del GP di Monaco 2023

Non dovremmo più soprenderci di niente, quando si è a Monaco. Invece, anche l'edizione del 2023 del GP di Monaco si presenta pieno di colpi di scena, stando a quanto abbiamo visto nelle qualifiche.

Abbiamo visto trionfare la solita Red Bull del solito Verstappen, è vero, ma la pole che l'olandese ha conquistato profuma di novità, in quanto è la prima in carriera qui per lui. La sorpresa più grande è stata l'uscita di scena in Q1 dell'altra RB19, quella di Perez, che relega il messicano in ultima posizione. Siamo quindi pronti ad assistere al suo disperato tentativo di rimonta, un'impresa tutt'altro che facile in un circuito unico come quello di Monaco. Se da un lato Perez può contare su quella che attuamente è la migliore macchina in pista, dall'altro farà fatica ad evitare quegli errori che la foga di superare in un luogo fatto di stradine tortuose come il Principato rende facilissimi da commettere e pesantissimi da soppesare nell'economia della gara. Specialmente considerando il traffico e quei nugoli di vetture che si creano sempre in fondo, ostacolandone la rimonta.

In misura minore ma è quello che deve stare attento ad evitare anche Charles Leclerc, solo sesto. A dirla tutta, il monegasco era riuscito a guidare una SF-23 nervosa e saltellante, domandola con un cambio di assetto parziale e riuscendo ad ottenere una terza posizione in pista alle spalle di Alonso, secondo, e Verstappen, in pole. Sfortuna vuole che nel tunnel del Principato non abbia visto Norris e non sia riuscito a spostarsi a sufficienza per non essere d'intralcio alla McLaren ed abbia dovuto scontare una penalità di tre posizioni in griglia. L'altra Ferrari di Sainz non è andata meglio, qualificandosi quinta e pronta a partire quarta "grazie" all'errore del compagno di squadra. Le aspettative sono sfruttare gli errori degli avversari e tenersi lontano dai guai.

Anche Alonso cercherà di seguire questa strategia. Il 41enne di Oviedo ha visto soffiarsi la pole sotto il naso da un velocissimo Verstappen nonostante le barriere prese ma l'Aston Martin era riuscita a segnare un ottimo tempo. Alonso dovrà stare attento a difendere la sua seconda posizione correndo in modo pulito, con un occhio alle occasioni che si possono sempre presentare in una gara imprevedibile come la roulette russa che imperversa nei famosissimi casinò della città: può arrivare la pioggia, una Safety Car, un errore. Ed Alonso dovrà essere pronto.

Un GP di Monaco estremamente positivo ce lo aspettiamo anche da Alpine, veloce per tutto il weekend sia con Gasly che con Ocon, quest'ultimo in terza posizione dopo la penalità inferta a Leclerc. Positiva finalmente anche McLaren, con Norris in decima posizione e Piastri undicesimo, pronti a riscattare qualche prezioso punticino che farebbe bene alla classifica e, altrettanto importante, anche alla loro autostima.

Un altro olandese residente a Monaco, oltre Verstappen, è chiamato ad una ottima gara: Nyck De Vries rischia che il sedile della sua AlphaTauri gli venga sottratto da sotto da una vecchia conoscenza della famiglia Red Bull e AlphaTauri (anche se all'epoca, quest'ultimo team aveva ancora la vecchia denominazione Toro Rosso): Daniel Ricciardo. De Vries ha avuto buone qualifiche, ora deve dimostrare quello che vale qui a Monaco e sperare che basti.

Dobbiamo inoltre vedere come se la caverà Mercedes. Il team di Brackley ha provveduto ad apportare numerosi e grossi cambiamenti alla sua monoposto, in maniera tanto repentina da denominarla W14B, e lo ha fatto nel circuito meno adatto a farlo. Hamilton e Russell hanno sentito miglioramenti ma devono ancora prendere confidenza ed imparare a gestire la nuova monoposto, che continua a cambiare. Hamilton partirà quinto, e ci aspettiamo di vederlo impegnato in duelli avvincenti con Leclerc alle sue spalle. Russell, invece, ha avuto più difficoltà ad adattarsi alla nuova monoposto ma partirà da una promettente ottava piazza.

Sarà un GP da non perdere, questo di Monaco, ed il podio di F1 è tutt'altro che scritto.