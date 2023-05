F1, GP Monaco 2023, Mercedes. Hamilton: “Si vedono già dei miglioramenti”

Ci è voluto tanto coraggio per cambiare a stagione in corso. Una dose extra, per scegliere di farlo a Monaco. È quello che ha fatto Mercedes, portando in pista al GP di Monaco di F1 del 2023 la seconda versione della sua W14. Abbiamo visto che le novità ci sono, e sono di natura abbastanza drastica. Troviamo nuove pance in stile Red Bull, dalla discesa più lineare e meno drastica e dalla forma più allungata ma non solo.

Venerdì è stata la prima volta su una pista di F1 per un weekend di gara della W14B, e le sensazioni al suo riguardo, sono già positive. Almeno per Hamilton.

“Ho avuto una giornata fantastica e mi è davvero piaciuto guidare lì fuori.” Ha affermato il numero 44 di Mercedes, il quale è arrivato terzo nelle FP1 e sesto nelle FP2.

“Voglio mandare un grandissimo grazie a tutti nelle fabbriche. Costruire, disegnare e sviluppare una macchina non è una cosa facile, – afferma. – Tutti ci hanno impiegato tantissime ore di duro lavoro per farci arrivare qui. Oggi abbiamo raccolto un sacco di dati.”

“Questi non è il posto adatto in cui testare un aggiornamento ma la macchina, generalmente, la sentivo bene. Peccato non essere così vicini dove speravo di essere alla fine della scorsa sessione, - conclude il sette volte campione del mondo – ma si vedono già dei miglioramenti.”

La giornata di Russell, invece, è stata molto più complicata. L’inglese ha concluso in quindicesima piazza nelle FP1 e dodicesimo nelle FP2, dicendo nei team radio di faticare a trovare un feeling anche con questa macchina.

“Monaco è una pista così unica, non è quindi un posto ideale per valutare gli aggiornamenti ma lo sapevamo – ha confermato le impressioni del compagno di squadra Russell. – Ci stiamo concentrando su migliorare e le qualifiche, qui, sono sicuramente la parte più importante del weekend. Noi di solito facciamo meglio domenica e fatichiamo sabato e dobbiamo provare a cambiare. Mi sono sentito migliorato nelle FP2, non è facile qui perché ci sono molti cambiamenti nella giornata ma lavoreremo sodo stanotte per fare meglio domani.”