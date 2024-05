F1. Imola, griglia di partenza Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2024

La settimana di pausa che ci ha separati dall’ultimo appuntamento della Formula 1 a Miami è finalmente terminata. Tutto è pronto a Imola per la gara del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2024. Fin dalla prima delle tre sessioni di prove libere, la Scuderia Ferrari ha dimostrato la bontà del primo pacchetto di aggiornamenti portati per la SF-24. A dettare il passo è stato Charles Leclerc che ha poi lasciato la prima posizione ad Oscar Piastri nelle FP3. I piloti del team di Maranello, per via di una bandiera rossa causata da Sergio Perez, finito nelle barriere della curva Gresini sul finale di sessione, non sono riusciti a chiudere l’ultimo tentativo, cosa che invece sono riusciti a fare l’australiano e Lando Norris. Le libere non sono andate al meglio per la Red Bull e Max Verstappen che si è lamentato del feeling con la sua RB20, in particolare al passaggio sui cordoli. Tuttavia, con il lavoro svolto al simulatore nella notte da Milton Keynes da Sebastien Buemi, pilota attivo in Formula E e FIA WEC, l’olandese è riuscito a trovare il giusto set-up. Proprio il tre volte campione del mondo ha siglato la pole position.