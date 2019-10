Formula 1: la classifica piloti e costruttori dopo il GP del Messico

Con la vittoria nel Gran Premio del Messico di Formula 1, Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale in carriera, ma la certezza matematica non c'è ancora. Hamilton, forte dei suoi 363 punti, precede il suo compagno di squadra, Bottas (289), per 74 lunghezze. Terza posizione per Charles Leclerc (236), della Ferrari, davanti al suo compagno di squadra, Sebastian Vettel (230) e al pilota della Red Bull, Max Verstappen, (220). Vanta 76 lunghezze Carlos Sainz, della McLaren; seguono il francese della Toro Rosso, Pierre Gasly (76); Alexander Albon (74), della Red Bull; Sergio Perez (43), della Racing Point; Daniel Ricciardo (38), in forza alla Renault; Daniil Kvyat (36), della Toro Rosso; Lando Norris (35), della McLaren; Nico Hulkenberg (35), della Renault; Kimi Raikkonen (31), dell'Alfa Romeo Racing; Lance Stroll (21), della Racing Point; e Kevin Magnussen (20), della Haas. Seguono Romain Grosjean (8), della Haas; Antonio Giovinazzi (4), dell'Alfa Romeo Racing; e Robert Kubica (1) della Williams.

Sul fronte del mondiale costruttori, la Mercedes, già campione del mondo, si trova al comando della classifica con 652 punti; seguono Ferrari (466) e Red Bull (341). Vanta 111 lunghezze la McLaren; seguono Renault (72), Toro Rosso (65), Racing Point (64) e Alfa Romeo Racing (35). Seguono la Haas (28) e la Williams (1).

Classifica piloti dopo il Gran Premio del Messico 2019

1 Lewis Hamilton 363

2 Valtteri Bottas 289

3 Charles Leclerc 236

4 Sebastian Vettel 230

5 Max Verstappen 220

6 Pierre Gasly 76

7 Carlos Sainz Jr. 76

8 Alexander Albon 74

9 Sergio Perez 43

10 Daniel Ricciardo 38

11 Daniil Kvyat 36

12 Lando Norris 35

13 Nico Hulkenberg 34

14 Kimi Raikkonen 31

15 Lance Stroll 21

16 Kevin Magnussen 20

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1

Classifica costruttori dopo il Gran Premio del Messico 2019

1 Mercedes 652

2 Ferrari 466

3 Red Bull Racing 341

4 McLaren 111

5 Renault F1 Team 72

6 Toro Rosso 65

7 Racing Point 64

8 Alfa Romeo 35

9 Haas F1 Team 28

10 Williams 1