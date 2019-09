GP Italia F1, Presentazione 2019: nuova vita decennale a Monza con la rinnovata convenzione

Come tutti gli anni, il martedì di Monza inaugura la settimana del Gran Premio d'Italia con la presentazione istituzionale. Quella senza piloti, dove parlano rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione e di Aci, ora vero padrone nel Tempio della velocità. La sostanza dei fatti che riguardano il Gran Premio Italia F1 anni Venti… Ancora non è stata confermata, ma un'altra firma è stata apposta: quella della convenzione molto importante tra chi gestisce strutture e spazi nel tempio della velocità, internamente al Parco reale.

Sono ora svincolati alcuni nodi e paletti che erano presenti nella vecchia gestione, Sias. Roba di un certo peso, anche finanziario e legale, la gestione che si avvia oggi è invece “libera” a orizzonte decennale e permetterà, stando alle parole di chi la ha avallata di rinnovare quanto serve le strutture. Per avere nuovo Gran Premio di Formula 1 a Monza nei prossimi anni, fino al 2024 si vocifera e ospitare anche il Salone dell’auto, concerti molto importanti (nell'area della Gerascia) o altri sport come il tennis. Un programma monzese insomma che potrebbe essere più vigoroso e vario di quello abbastanza in riduzione degli ultimi anni.

Spazio anche per un sogno del sindaco di Monza: avere un museo dell’autodromo stabile (che inverno nel passato si è visto più volte, ma in formato poco accattivante e ridotto). Staremo a vedere, intanto guarda per il GP Italia dei 90 anni la cifra divulgate sono buone: incrementati gli spazi per parcheggio e ottimizzata la viabilità, l’intrattenimento in città e le convenzioni per venire a vedere la F1. Le solite importanti cose insomma, con il vantaggio che la Ferrari quest’anno potrebbe vincere e magari fare anche una doppietta, nel campionato 2019 già targato Mercedes (sul media book e nei documenti, la copertina è dedicata a Vettel).

GP di Monza (Milano e Ferrari)

Domenica 8 settembre alle 15.10 la partenza del Gran Premio F1 2019, il 90° Gran Premio d’Italia a Monza. Per tutti il momento clou si alimenta pochi istanti prima, quando le Frecce Tricolori con la Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderà il Tricolore sulla griglia. Cresce il coinvolgimento del pubblico anche fuori dal circuito e da Monza, a partire da mercoledì quando la Scuderia Ferrari regalerà in centro a Milano un pomeriggio indimenticabile per gli appassionati. Il team italiano festeggerà i 90 anni dalla fondazione. Non da meno però anche gli intrattenimenti in piazza per i brianzoli, con molti eventi per gli amanti dei motori e della musica (ospiti illustri in piazza Trento, tutte le sere, ma anche a Vedano e a Biassono).

Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia spiega: «Novanta Gran Premi d’Italia e novanta anni della Scuderia Ferrari: abbiamo da festeggiare. In piazza Duomo un evento imperdibile, organizzato da ACI e Ferrari. Ma è motivo di festa anche il ritorno di un pilota italiano in griglia di partenza, per di più al volante di una vettura italiana. Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo».

Rinnovo convenzione Parco e contratto FIA

La firma della convenzione tra il nuovo Consorzio del Parco e Aci pare fatta apposta per procedere ora con Liberty Media, fino al 2024 (5 anni) però. Intanto varia leggermente il layout paddock, con diverso posizionamento dei motorhome rimasti fissi da anni (per i fortunati che li vedono, grazie a un pass) dove spicca quello Red Bull, mastodontico e anche un inedito sovrappasso, tutto da verificare se devesse piovere

L’attuale convenzione tra gli enti, scadrà il 31 dicembre 2028. Il canone annuo è fissato in 900 mila euro. Sempre il sindaco ricorda che “su questo compendio unico al mondo, stiamo investendo risorse mai viste prima che toccano la cifra di 55 milioni di euro, grazie all’intervento di Regione Lombardia”. Un primo step è la sicurezza: per la prima volta in questa edizione del GP nella Centrale Operativa Interforze sarà utilizzato il «Cruscotto Emergenze», per la gestione integrata delle informazioni (unica piattaforma web con informazioni essenziali e dati dinamici).