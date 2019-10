“Abolito” l’Alto Adige? Impazza la polemica

Sono ore di grande polemica soprattutto in Trentino Alto Adige per l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale di Bolzano di un provvedimento che ha modificato il testo italiano del disegno di legge 30 sull'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Nella versione tedesca del testo esiste il “Suedtirol”, ma non più l'“Alto Adige”, sostituito con “Provincia di Bolzano” nella versione italiana. Sparirebbero così i termini “Alto Adige” e “altoatesino” da tutti i documenti ufficiali, cartelli stradali compresi.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha reso noto di aver «personalmente chiesto al Presidente Arno Kompatscher di intervenire sulla norma relativa al disegno di legge sulle 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea' - ha detto il ministro - perché è necessario rendere i testi italiani e tedeschi perfettamente identici e rispettosi della Costituzione. Se così non dovesse essere, la legge sarà impugnata dopo la sua pubblicazione».

A stretto giro gli ha risposto il presidente Kompatscher, per il quale «La denominazione Alto Adige non è stata abolita. Va ricordato che non sarebbe neanche possibile, visto che la denominazione della Regione Trentino Alto Adige Suedtirol è sancita dalla Costituzione», ha spiegato all'ANSA il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in riferimento a polemiche su voto in Consiglio provinciale.

«L'emendamento – ha aggiunto Kompatscher - riguardava semplicemente un comma della legge omnibus, nel quale la denominazione Alto Adige è stata sostituita con quella di Provincia di Bolzano».

Il dibattito secondo Kompatscher riguarda il fatto «che la dizione tedesca Suedtirol non è stata modificata. Giustamente, va detto, è stato evidenziato che di conseguenza anche in tedesco andrebbe scritto Provinz Bozen. Così però non è stato fatto».