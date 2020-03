APPASSIONAUTO 2020, il raduno di auto storiche che fa beneficenza

Non è difficile trovare belle iniziative legate al mondo dell'auto, ma quando la passione incontra la solidarietà per una causa nobile, tutto diventa ancor più bello e magico. Stiamo parlando di Appassionauto, un raduno di macchine d’epoca e supercar che raggiunge quest'anno la sua ottava edizione, in programma dal 5 al 7 giugno nella valle delle Terme di Comano. Oltre 100 macchine sfileranno nei posti più suggestivi e caratteristici della valle e del Trentino che unisce la passione alla solidarietà, visto che le cifre raccolte verranno donate a favore della Fondazione Trentina per l’Autismo.

Durante le sette edizioni precedenti sono stati raccolti ben €81.950,00, che hanno aiutato Casa Sebastiano, un centro specializzato per i Disturbi dello Spettro Autistico che offre residenzialità, riabilitazione, trattamento sociale e sanitario di bambini e ragazzi e formazione di operatori specializzati, Comunità Handicap, associazione di gruppi di famiglie per il superamento dell’handicap e difficoltà e Oasi Valle Dei Laghi, associazione costituita nel 1991 e attiva dal 1995 con progetti di inclusione sociale e tempo libero rivolto alle famiglie e alle persone con disabilità.

Un'iniziativa molto apprezzata sul territorio e che vanta tra gli sponsor di questa edizione i lions club di Tione ed Oy, Kiboko, Porsche Club Trentino e Falc. Per comodità alleghiamo qua il modulo di iscrizione che contiene anche il programma dell'evento .

Non possiamo far altro che lasciarvi con un video degli highlights di una precedente edizione e ricordarvi che le iscrizioni apriranno a breve su www.appassionauto.it , dove troverete tutte le infomazioni necessarie.