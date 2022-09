Attacco all'autovelox: furto e sabotaggio di colonnine

Gesti a dir poco forti sulle strade ne accadono, in Italia. Gli ultimi parlano di furto e danneggiamento autovelox.

Ebbene sì, è accaduto dalle parti di Bassano e di Lodi.

Nel primo caso un passante ha permesso di “beccare” gli autori con una fotografia. Si tratta di giovanissimi, 18enni, che addirittura avrebbero “segato” la base di un autovelox per sradicarlo e impossessarsene. I carabinieri locali hanno poi ritrovato l’autovelox, del valore di circa 1.000 euro e fatto procedere le sanzioni del caso a carico dei soggetti coinvolti.

La cosa anomala è che l’episodio veneto non è isolato. Nella stessa settimana a Tavazzano, in provincia di Lodi, analogo atto nei confronti di altra colonnina autovelox presso la ex via Emilia (punto dove la tutela per incidenti è importante, visti i casi del passato).

Fonte: il Dolomiti e il Cittadino