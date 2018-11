Steam Black Friday, i giochi da non farsi sfuggire

Il Black Friday continua anche sulla piattaforma Steam. Se avete approfittato degli sconti sulle periferiche Fanatec o sui più abbordabili set Logitech G29/920, vi segnaliamo i videogiochi e i simulatori da aggiungere alla vostra libreria virtuale. Ecco nel dettaglio le offerte migliori.

F1 2018

Il titolo dedicato al mondo delle F1 realizzato dal team Codemasters vi offre un'esperienza completa e una carriera offline molto intrattenente.

Nella nostra recensione abbiamo elogiato l'upgrade della fisica e della dinamica delle monoposto rispetto al predecessore F1 2017, una modalità single player più complessa in cui contano molto anche i rapporti con la stampa ed, infine, un parco auto storico molto esteso.

Non mancano le sessioni online dove potersi confrontare con gli altri piloti virtuali, il tutto offerto a metà prezzo: 27,49 euro.

F1 2018 un'esperienza completa e una carriera offline molto intrattenente

Assetto Corsa Ultimate edition

Se apprezzate le auto da corsa ma non disdegnate le auto stradali e storiche, la Ultimate Edition di Assetto Corsa fa sicuramente al caso vostro.

Dalla Ferrari 312 del 1967 alla Porsche 917 k Short Tail passando per il Giappone con il rotativo della Mazda 787b. Icone di un passato che fa emozionare ancora.

Se diamo un occhio al parco auto stradali possiamo provare a fare il tempo al Nurburgring Nordschleife rispettivamente con Ferrari F40, Lamborghini Huracan Performante, Alfa Romeo Giulia QV e tante altre ancora...

Circuiti? 16 non è un numero esorbitante, ma le 33 configurazioni diverse vi aiuteranno a variare il gameplay e cercare il limite in ognuno di essi.



Assetto Corsa Ultimate Edition è disponibile su Steam a 23,88 euro.

Dalle auto stradali a quelle da corsa, Assetto Corsa offre tantissime e diverse esperienze di guida

Project Cars 2

Facente parte della categoria ibrida sim arcade, Project Cars 2 offre un'esperienza a 360 gradi con un parco vetture sconfinato, il ciclo giorno notte e il meteo variabile.

Tra i titoli dedicati alle corse con la grafica più accattivante, il prodotto offerto da SlightlyMadStudios vi permette di passare dalla categoria LMP1 alla mitica Aston Martin DBR1/300 del 1959. Per i più spericolati sono presenti le vetture WRX a cui sono stati dedicati circuiti specifici tra asfalto e sterrato, divertimento assicurato!



Project cars 2 è disponibile a 19,79 euro in versione standard, per la Deluxe Edition invece servono 29,69 euro.

Dalla categoria LMP1 alla mitica Aston Martin DBR1/300 del 1959, Project Cars 2 offre una grafica accattivante

rFactor 2

Il simulatore realizzato da Studio 397 è, attualmente, uno dei migliori disponibili sul mercato.

Nonostante la grafica un pò datata (ma in via di miglioramento nei prossimi aggiornamenti) e i pochi contenuti ufficiali tra cui spiccano l'Endurance Pack (che abbiamo recensito) e il GT3 pack, è in grado di offrire un'esperienza di guida ed un Force Feedback al top della categoria.



Vi ricordiamo che il team di sviluppo sta lavorando per implementare il mitico Nordschleife, ovviamente con l'ausilio della tecnologia laserscan.



rFactor 2 è disponibile su Steam a 14,99 euro senza DLC.