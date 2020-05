Come togliere lo speed-limit alla macchina, Bugatti Chiron: Speed-key con chiave di sblocco per toccare velocità massima da hypercar [video 420 Km/h]

Un “giusto e dovuto” video esplicativo, quello che Bugatti ha divulgato al mondo con l'ausilio del proprio esperto collaudatore Wallace. Anche perché una macchina di questo tipo, una iper-macchina milionaria, giustamente deve far sapere anche tramite i social come si usano tutte le sue funzionalità non comuni per un nuovo cliente.

La Bugatti Chiron, hypercar dei sogni che abbiamo visto addirittura in versione LEGO all’autodromo Monza (link) è un'automobile capace di raggiungere i 420 km/h, con quel motorone 8.0 che si ritrova; ma in configurazione base per quanto possiate premere sul pedale e selezionare driving-mode, non raggiungerà mai quella massima velocità data sulla carta. Perché ha uno Speed-limit, un limitatore di velocità dotato di una sicurezza secondaria.

Nessun taroccamento o modifica esterna al Costruttore, per centraline e moduli aggiuntivi. Si tratta di un sistema integrato dalla Casa simile nel comando a quello che tutte le auto, anche generaliste dei comuni mortali, usate da decine di anni, hanno a lato passeggero (interno portiera o vano). Quello delle auto normali è un blocchetto con chiave che ruota per attivare e disattivare gli airbag passeggero, tutelando i bimbi. Quello a lato conducente vicino al pregiatissimo battitacco della Bugatti Chiron invece, è di super nicchia: per tutelare la libidine dei clienti.

Già, chi la sfodera quella chiave, posizionandola nel verso giusto permette al W16 turbo di andare a pieni giri e velocità massima inaudita. Anche in questo caso verosimilmente limitata lei stessa, per fermarsi ai 420 km/h. Quelli che difficilmente qualcuno potrà mai sensatamente raggiungere in nessun tipo di strada pubblica, ma solo in rari circuiti di prova che lo consentano.

Come quello di questo video, l'oggi noto (un tempo no-fly zone, ndr) Ehra-Lessien dove Wallace è un habitué, visto che fece un record già con la McLaren. Noi stessi ci abbiamo girato impressionati dalle misure infinte di quel manto d'asfalto, premendo a manetta con mezzi del gruppo VW, ma su tutt’altra velocità. Solo in video quindi, tutti gli umani conducenti possono quantomeno ammirare come si fa ad andare a 420 km/h, in macchina, sul dritto, togliendo il limitatore di velocità massima.

Per la cronaca, il mezzo Bugatti partendo da fermo in 32 secondi circa arriva ai 400 Km/h. Va da sé che da piloti di un certo livello, se non ci si vuole trovare magari con una velocità limitata proprio quando ne serve (solo 380 Km/h) vale la pena lasciarla sempre dentro innestata, la chiave della velocità. Perché il settaggio da Top-speed ruba alcuni secondi di check a ogni inserimento, prima che la Chiron possa liberare il massimo di cui dispone: 1.500 CV.