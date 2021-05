Covid e spostamenti, ecco le Regioni in zona bianca dal 14 giugno

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Alto Adige e Trentino scendono per la prima volta sotto la soglia dei 50 casi settimanali ogni 100.000 mila abitanti, compiendo il primo passo verso la zona bianca, in cui non vige il coprifuoco e rimangono in vigore solo le misure base, mascherina, distanziamento e sanificazione. Questo significa che, se i dati dovessero confermarsi anche nelle prossime due settimane, queste regioni entrerebbero in zona bianca a partire dal 14 giugno.

L'Rt, a livello nazionale è sceso da 0,78 a 0,72, mentre l'incidenza di casi settimanali ogni 100.000 abitanti è calata da 73 a 47. Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise saranno le prime regioni ad entrare in zona bianca, a partire da lunedì 31 maggio. Salvo imprevisti, dal 7 giugno sarà la volta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, per la seconda settimana consecutiva sotto la soglia. Il resto delle regioni, attualmente al di sopra dei 50 casi settimanali, dovrebbe seguire a ruota il gruppo del 14 giugno, entrando in zona bianca la settimana successiva.