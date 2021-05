Covid e spostamenti, Cambio colori: Puglia verso il giallo, arancione per Valle d’Aosta e Sicilia. Sardegna in dubbio

Le regioni d’Italia si apprestano ad aggiornare la situazione pandemia e i colori, secondo l’Rt aggiornato.

La Puglia punta al giallo, secondo i numeri recenti, come anche Basilicata e Calabria.

Valle d’Aosta e Sicilia invece prevedono arancione. Meno certo il passaggio per la Sardegna. In ogni caso la cartina italiana tende in maggior parte al giallo, con ristoranti e bar attivi insieme a cinema, teatri e musei (a capienza limitata). La mobilità è libera in questi casi, anche verso altre regioni gialle.