Dacia Evader 2026: ecco la nuova citycar elettrica low cost che prende il posto della Spring

Dacia è pronta a tornare protagonista nel mondo dell’elettrico con un progetto completamente nuovo. Dopo l’esperienza della Spring, la casa rumena del gruppo Renault prepara una nuova citycar elettrica compatta, economica e pensata esclusivamente per l’Europa. Il suo nome in codice è Evader e l’obiettivo è molto chiaro: diventare una delle auto elettriche più convenienti del mercato europeo, senza rinunciare a qualità, sicurezza e tecnologia di base.