Emilia Romagna, blocco Euro 4 Diesel 2018-2019: tutte le informazioni

Sono scattate dall'1 ottobre 2018 e rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2019 in Emilia Romagna le nuove misure di limitazione alla circolazione per le auto Diesel più datate stabilite dall'accordo interregionale “Accordo di Bacino Padano per il Miglioramento della Qualità dell'Aria”.

A differenza delle altre regioni della pianura padana firmatarie (Lombardia, Piemonte e Veneto), che hanno adottato le restrizioni fino alle Diesel Euro 3, l'Emilia Romagna per il periodo invernale 2018-2019 ha scelto di bloccare anche le auto Diesel Euro 4 con e senza filtro antiparticolato in aggiunta alle Euro 3 ed alle Euro 0, 1 e 2 già interessate dai blocchi del traffico.

Secondo quanto stabilito dalla Regione, dall'1 ottobre fino al 31 marzo 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 non possono circolare i veicoli Diesel fino ad Euro 4, benzina Euro 0 ed Euro 1 e i ciclomotori pre-euro. Stabilito il divieto per queste categorie di veicoli anche nelle “domeniche ecologiche”: 28 ottobre, 11 novembre e 2 dicembre 2018, 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo 2019.

Inoltre sono previste ulteriori misure restrittive Comune per Comune in caso di sforamento del livello di inquinanti nell'aria per 4 o 10 giorni consecutivi.

Lo specchietto delle misure antismog previste in Emilia Romagna per la stagione invernale 2018-2019

Lo stop alle Diesel in Emilia Romagna riguarda 30 città, 19 tra capoluoghi di provincia e aree urbane con oltre 30.000 abitanti: Bologna, Castelfranco Emilia (Mo), Carpi (Mo), Cento (Fe), Cesena, Faenza (Ra), Ferrara, Forlì, Formigine (Mo), Imola (Bo), Lugo (Ra), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Riccione (Rn), Rimini, Sassuolo (Mo). Aderiscono anche 11 centri dell’agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa.

Da tener presente che la Regione Emilia Romagna ha concesso alcune esenzioni dai blocchi del traffico: possono circolare anche nelle giornate dei divieti i mezzi alimentati a metano, GPL, elettrici, ibridi e quelli che viaggiano in car pooling con almeno 3 persone a bordo, se omologati per 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati per 2 o 3 posti a sedere. E' inoltre consentito circolare a coloro che hanno un reddito ISEE pari o inferiore a 14.000 euro all'anno.

Bologna

A Bologna possono circolare su tutta l'area del centro abitato nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì fino al prossimo 31 marzo 2019 solo i veicoli a benzina Euro 2 e successivi e le Diesel Euro 5 ed Euro 6 oltre a ciclomotori e motocicli omologati Euro 1. Nelle domeniche ecologiche blocco totale: circolano solo i veicoli elettrici. Per maggiori informazioni: www.comune.bologna.it

Cesena

A Cesena in buona parte del centro urbano stop a Diesel fino ad Euro 4, benzina Euro 0 ed Euro 1 e motocicli Euro 0 dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì. Le stesse limitazioni alla circolazione sono adottate per domenica 11 novembre 2018, 3 febbraio 2019 e 10 marzo 2019, sempre nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Per maggiori informazioni: www.comune.cesena.fc.it

Ferrara

La città di Ferrara ferma le auto benzina Euro 0 ed Euro 1, i Diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e i ciclomotori e motocicli Euro 0 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Stop alle stesse categorie anche nelle “domeniche ecologiche”: 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 2 dicembre 2018, 13 gennaio 2019, 3 febbraio 2019, 3 marzo 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.fe.it

Forlì

Nel centro abitato di Forlì possono circolare solo le auto benzina omologate Euro 2 o successive, le auto Diesel omologate Euro 5 o successive e i ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successivi. Per tutti gli altri stop alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. Previste con le stesse modalità sei domeniche di blocco: 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 2 dicembre 2017, 13 gennaio 2019, 3 febbraio 2019 e 3 marzo 2019. Per maggiori informazioni: http://www.comune.forli.fc.it

Modena

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 nella fascia oraria 8.30-18.30 a Modena non possono circolare i veicoli benzina pre Euro (Euro 0) ed Euro 1, i veicoli Diesel pre Euro (Euro 0), Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 (anche se dotati di FAP Filtro Anti Particolato), i ciclomotori e motocicli pre Euro (Euro 0). Gli stessi divieti valgono per le domeniche ecologiche: 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 13 gennaio 2019, 3 febbraio 2019 e 3 marzo 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.modena.it

Parma

A Parma dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l’area interna alle tangenziali il divieto di circolazione è valido per gli autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 0 ed Euro 1, gli autoveicoli Diesel omologati Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ciclomotori e motocicli omologati pre Euro. Tali limitazioni valgono anche nelle domeniche ecologiche, previste il 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 2 dicembre 2018, 3 febbraio 2019, e 3 marzo 2019 con gli stessi orari. Per maggiori informazioni: www.comune.parma.it

Piacenza

A Piacenza dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 è vietata la circolazione dalle 8.30 lle 18.30 ai veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1, veicoli Diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro. Il divieto è applicato anche nelle seguenti domeniche ecologiche: 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 13 gennaio 2019, 3 febbraio 2019 e 3 marzo 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.piacenza.it

Ravenna

L'ordinanza del Comune di Ravenna prevede il blocco della circolazione dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 e in occasione delle “domeniche ecologiche” (7 ottobre, 4 novembre, 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo) il divieto di transito per i veicoli: benzina precedenti a Euro 2; Diesel precedenti Euro 5, ciclomotori e motocicli precedenti l’Euro 1. Per maggiori informazioni: www.comune.ra.it

Reggio Emilia

A Reggio Emilia divieto di circolazione fino al 31 marzo 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 per i seguenti veicoli: benzina Euro 0 e Euro 1, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 (anche se dotati di FAP), veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 (anche se dotati di FAP), ciclomotori e motocicli Euro 0. Il Comune di Reggio Emilia ha istituito come domeniche ecologiche le seguenti giornate: 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 3 febbraio 2019 e 3 marzo 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.re.it

Rimini

A Rimini fino al 31 marzo 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 è in vigore il divieto di circolazione per autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ciclomotori e motocicli Euro 0. Gli stessi divieti sono in vigore nelle domeniche ecologiche del 7 ottobre 2018, 4 novembre 2018, 13 gennaio 2019, 3 febbraio 2019 e 3 marzo 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.rimini.it