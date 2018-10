Piemonte, blocco Euro 3 Diesel 2018-2019: tutte le informazioni

Insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna anche il Piemonte aderisce all'Accordo di Bacino Padano per la qualità dell'aria che da quest'anno impone limitazioni alla circolazione alle auto Euro 3 Diesel che si vanno ad aggiungere a quella già in vigore negli scorsi anni. I divieti sono però slittati: i Comuni non hanno sinora emesso ordinanze fino alla definizione insieme alla Regione delle deroghe.

La retromarcia dopo la decisione della Regione di inserire alcune eccezioni per esentare dal divieto alcune categorie, tra cui gli ambulanti, gli artigiani e chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici. Lo stop dovrebbe scattare da lunedì prossimo, anche se occorre attendere le decisioni del tavolo che è stato convocato per giovedì.

In Piemonte i nuovi blocchi per i veicoli più datati si applicheranno ai Comuni dell’area metropolitana di Torino e quelli al di sopra dei 20.000 abitanti che negli ultimi tre anni hanno registrato sforamenti di uno o più valori limite delle polveri sottili e del biossido di azoto.

Quando entreranno in vigore, dunque, i divieti di circolazione per i Diesel Euro 3 adibiti al trasporto di persone e merci saranno validi dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali (lunedì-venerdì) fino a fine marzo 2019. Secondo il testo approvato dalla Regione sarà vietato muoversi con veicoli Diesel Euro 1 ed Euro 2 dal lunedì al venerdì con orario 8.30-18.30. Agli Euro 0 di qualunque tipo (anche metano e GPL), motoveicoli compresi, sarà infine vietata permanentemente la circolazione.

I Comuni potranno inoltre adottare ulteriori restrizioni in caso di allerta di primo e di secondo livello, cioè sforamento dei limiti di inquinanti nell'aria per quattro o dieci giorni consecutivi.

A Torino e nei Comuni interessati del resto della Regione quindi la situazione è attualmente in stallo: sono infatti sospese le misure anti smog adottate dalla Regione in attesa che queste vengano riviste congiuntamente.

Nel capoluogo piemontese rimangono in vigore le limitazioni precedenti: per quanto riguarda i privati non possono circolare tutti i veicoli Euro 0 e veicoli Diesel Euro 1 e 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00; nel caso del trasporto merci il divieto riguarda tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Situazioni analoghe ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli.