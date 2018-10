Lombardia, blocco Euro 3 Diesel 2018-2019: tutte le informazioni

Dall'1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 secondo l'Accordo di Bacino Padano per la qualità dell'aria (che coinvolge anche Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) sono in vigore in Lombardia da quest'anno le limitazioni alla circolazione per le auto con motore Diesel Euro 3.

Le disposizioni regionali impongono lo stop alle Diesel Euro 3 dall'1 ottobre al 31 marzo nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30. Tale divieto è in vigore nei 209 Comuni definiti di Fascia 1 (qui l'elenco stilato dalla Regione Lombardia) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, ovvero Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.

Per le Euro 0, Euro 1, Euro 2 Diesel e le Euro 0 benzina il divieto è invece valido permanentemente tutto l'anno sia nei Comuni di Fascia 1 che di Fascia 2. Poiché spetta ai Comuni emettere le rispettive ordinanze sui blocchi del traffico, riassumiamo di seguito gli stop alla circolazione per le auto Diesel nelle città principali. Alle limitazioni permanenti previste dalla Regione si aggiungono le misure temporanee a livello locale in caso di superamento delle soglie del livello di PM10 in atmosfera per 4 o 10 giorni consecutivi.

La tabella riassume le limitazioni alla circolazione in vigore in Lombardia dall'1 ottobre 2018

Milano

Le limitazioni alla circolazione a Milano riguardano i Diesel fino a Euro 3 compresi, ma solo se sprovvisti di filtro antiparticolato. Il divieto, valido nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30, comprende anche ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0 e Euro 1. A Milano scattano dall'1 ottobre 2018 anche nuove regole per l'Area C: il divieto di accesso riguarda i veicoli merci alimentati a gasolio Euro 4 e i veicoli destinati all’autonoleggio con conducente NCC maggiori di 9 posti senza fap classificati come “diesel pesanti”. Per maggiori informazioni: www.comune.milano.it

Bergamo

A Bergamo i veicoli privati e commerciali Euro 3 Diesel dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Lo stesso divieto è valido anche per i ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0 e Euro 1. A partire dall'1 ottobre 2018 sono state estese a tutto l'anno le limitazioni alla circolazione per le Euro 0 benzina e Diesel Euro 1 e 2. Per maggiori informazioni: www.comune.bergamo.it

Brescia

Anche Brescia ferma le Euro 3 Diesel dal lunedì al venerdì dall'1 ottobre al 31 marzo nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 19.30. Stop per tutto l'anno invece alle benzina Euro 0 e Diesel Euro 1 e 2 sempre dalle 7.30 alle 19.30. Per maggiori informazioni: www.comune.brescia.it

Como

A Como stop a Euro 3 Diesel dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dall'1 ottobre al 31 marzo di ogni anno a partire dall'1 ottobre 2018. Il divieto è esteso nelle stesse giornate ed orari ai restanti mesi, cioè da aprile a settembre, per le Euro 0,1 e 2 Diesel. Per maggiori informazioni: www.comune.como.it

Cremona

Anche a Cremona da ottobre 2018 le Euro 3 Diesel non possono circolare nel periodo che va dall'1 ottobre al 31 marzo di ogni anno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina ed Euro 0, 1 e 2 Diesel. Llimitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30. Per maggiori informazioni: www.comune.cremona.it

Lecco

A Lecco Euro 3 Diesel ferme a partire dal 1 ottobre fino al 31 marzo dell’anno successivo, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali). A partire dal 1 ottobre 2018 è esteso a tutto l’anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) il divieto di circolazione per gli autoveicoli Euro 0 benzina e Euro 0,1,2 Diesel. Per maggiori informazioni: www.comune.lecco.it

Lodi

Stesso divieto per le Euro 3 Diesel anche a Lodi: divieto di circolare dal lunedì al venerdì, dal 1 ottobre fino al 31 marzo dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Stop negli stessi giorni e orari ma per tutto l'anno per le Euro 0 benzina ed Euro 0,1,2 Diesel. Per maggiori informazioni: www.comune.lodi.it

Mantova

Euro 3 Diesel ferme a Mantova dall'1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018. Il blocco è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Stessi orari per tutti e dodici i mesi dell'anno invece per le Euro 0 benzina ed Euro 0,1,2 Diesel. Per maggiori informazioni: www.comune.mantova.gov.it

Monza

A Monza le misure permanenti riguardano dal 1 ottobre il divieto di circolazione da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 per gli autoveicoli benzina Euro 0, Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1. Euro 3 Diesel ferme come nel resto della Lombardia a partire dall'1 ottobre fino al 31 marzo 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.monza.it

Pavia

A Pavia come nel resto della Lombardia le Euro 3 Diesel non possono circolare fino al 31 marzo 2019 dalle 7.30 alle 19.30 dei giorni feriali (dunque sono escluse le festività infrasettimanali). Fino al 31 dicembre 2019 dovranno stare ferme con le stesse modalità le Euro 0 a benzina e le Euro 0,1 e 2 a gasolio. Per maggiori informazioni: www.comune.pv.it

Sondrio

Dall'1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 a Sondrio le Euro 3 Diesel non possono circolare dalle 7.30 alle 19.30 dei giorni feriali (dal lunedì a venerdì). Euro 0 benzina ed Euro 0,1 ,2 a gasolio ferme negli stessi orari fino al 31 dicembre 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.sondrio.it

Varese

Nel centro abitato di Varese dovranno stare ferme dal 1 ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019 le Euro 3 Diesel. Stop per questa categoria dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Euro 0 benzina ed Euro 0,1, 2 Diesel osservano gli stessi orari e giornate, ma la limitazione è valida fino al 31 dicembre 2019. Per maggiori informazioni: www.comune.varese.it