Esce di strada, l'auto si cappotta. Chiude la macchina a chiave e torna a casa a piedi

È uscito di strada per cause ancora da accertare, e la sua auto si è capovolta in un fossato. Dopo essere uscito da solo dall'abitacolo, ha chiuso la sua vettura a chiave ed è tornato a casa a piedi. L'episodio, riportato dal Messaggero Veneto, è successo a Saciletto di Ruda, in provincia di Udine, intorno alle 4.30 di mercoledì 23 giugno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Cervignano e i Carabinieri per i rilievi del caso. La vettura abbandonata dal suo proprietario è stata recuperata dal carro attrezzi.