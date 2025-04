F1 Ferrari "fatta a pezzi" in mostra alla Milan Design Week

Durante la Design Week di Milano Ferrari ha presentato alcuni cimeli iconici della propria storia, che verranno messi in vendita all’interno della collezione Ferrari Collectibles

Cosa succede quando una delle case automobilistiche più iconiche al mondo decide di trasformare la propria eredità in oggetti d’arte? Nasce Ferrari Collectibles, una collezione unica presentata durante la Design Week di Milano, che racconta la storia del Cavallino Rampante attraverso alcuni dei suoi elementi meccanici più simbolici. Ma non è solo questione di motori o componenti: è una celebrazione del design, dell’ingegno e dell’emozione, prendendo ancora più siognificatop proprio a ridosso del Gran Premio del Bahrain.

“Per la nuova serie Collectibles – ha spiegato Flavio Manzoni, Chief Design Officer Ferrari — ci siamo ispirati al nostro approccio nel Centro Stile Ferrari, dove architettura e design si fondono in un’estetica essenziale. Abbiamo attinto al minimalismo, eliminando il superfluo per esaltare la forma nella sua essenza. L’uso di materiali trasparenti e strutture ridotte al minimo crea un effetto sospeso e leggero, invitando l’osservatore a interagire con l’oggetto e l’ambiente circostante. Un linguaggio coerente con il nostro modo di progettare le auto, dove la sottrazione diventa chiave per trasmettere emozione.”

La collezione espone motori, alberi a camme, pistoni, dischi freno e altri componenti che hanno fatto la storia di Ferrari in Formula 1 e nel mondo delle hypercar stradali.