Fiat 600 Sport Milano Cortina 2026: quando il crossover si veste da Olimpiade

Fiat rinnova il suo legame con lo sport e con i grandi eventi che raccontano l’Italia al mondo, confermandosi Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Sotto il cofano c’è il noto 1.2 ibrido da 145 cavalli, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti con paddle al volante. Accanto a questa versione, la gamma continua a prevedere anche le varianti ibride da 110 CV ed elettrica da 156 CV, ma è la 145 CV a incarnare il volto più frizzante della famiglia.

La 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 introduce una nuova tinta Verde Mediterraneo, disponibile anche con tetto nero a contrasto. A completare il quadro ci sono i cerchi in lega da 18 pollici con finitura scura e una serie di dettagli neri su griglia, maniglie ed elementi della carrozzeria che accentuano l’impronta sportiva. Inoltre, è presente il segno distintivo della collaborazione con i Giochi è invece il badge Milano Cortina 2026 applicato sul montante laterale.

L’atmosfera più grintosa prosegue anche nell’abitacolo, dove dominano i rivestimenti total black, una plancia con finiture dedicate e i nuovi sedili sportivi, pensati per unire stile e comfort. Le dimensioni restano quelle note: 4,17 metri di lunghezza e un bagagliaio che può arrivare fino a 385 litri, numeri che collocano la 600 nel cuore del segmento B-Suv.

Dal punto di vista commerciale, FIAT accompagna il lancio con un’offerta dedicata: la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 145 CV è proposta a un prezzo promozionale di 25.900 euro (prezzo di listino 31.350 euro).