Il 2025 e l'auto: 10 ragioni per cui le cose potrebbero andare peggio (ma anche meglio)

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il settore automobilistico globale, con scenari economici e politici che potrebbero influenzare profondamente le dinamiche del mercato. Secondo il rapporto di S&P Global Ratings, la competizione sarà serrata, con consumatori sempre più attenti ai costi e alle prestazioni, e le case automobilistiche alle prese con sfide sia produttive che regolamentari.

Timori di nuovi dazi sulle importazioni negli Stati Uniti: Con il secondo mandato di Donald Trump, il rischio di nuove tariffe sulle importazioni di veicoli e parti da Europa, Messico e Canada potrebbe complicare ulteriormente un mercato già sfidante per produttori e fornitori.

Domanda di veicoli elettrici sotto pressione negli Stati Uniti: La crescita della domanda di EV negli USA potrebbe rallentare, a causa di incertezze legate ai crediti fiscali per consumatori e produttori previsti dall'Inflation Reduction Act, oltre che agli investimenti in infrastrutture di ricarica.

Calo della quota di mercato delle case automobilistiche straniere in Cina: Le case automobilistiche internazionali stanno rapidamente perdendo terreno in favore dei produttori cinesi, mettendo pressione sui fornitori stranieri per diversificare e collaborare con i leader locali, a scapito dei margini di profitto.

Aumento della competitività nei mercati USA ed europei: I consumatori stanno diventando sempre più sensibili al prezzo, mentre le scorte di veicoli elettrici aumentano. Ciò potrebbe portare a una pressione sui prezzi e margini ridotti per molti produttori.

Adottare strategie per affrontare un rallentamento economico globale: Un'economia più debole negli USA, in Europa e in Cina potrebbe ridurre la domanda complessiva, con il rischio che i produttori eccedano nella produzione rispetto alla domanda reale.

Ritardi nelle normative europee sui veicoli elettrici: Il possibile posticipo degli obiettivi regolatori per il 2025 in Europa potrebbe temporaneamente alleviare la pressione sui produttori, stabilizzando i prezzi e riducendo il rischio di multe.

Ristrutturazione dei fornitori e resilienza ridotta: I fornitori, nonostante la ristrutturazione in corso, non hanno ancora migliorato significativamente redditività e deleveraging, rendendoli più vulnerabili rispetto ai produttori.

Margini incerti per i veicoli elettrici in Europa: Con l'adozione di EV più lenta del previsto in Europa e un'incertezza crescente sul supporto governativo attraverso incentivi, i margini per i produttori rischiano di essere più deboli.

Potenziale instabilità dei prezzi nei mercati globali: Sebbene la disciplina produttiva abbia aiutato finora, i prezzi potrebbero indebolirsi ulteriormente nei mercati chiave come gli USA e l'Europa, in un contesto di eccesso di offerta e consumatori più attenti al costo.