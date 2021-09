Incredibile su strada di montagna: Ferrari ibrida KO blocca il traffico e in soccorso arriva l'Urus

Vicenda stradale con supercar italiane quasi incredibile, oggi sulle Dolomiti.

Non è il solito ferro vecchio, magari fumante, a dar fastidio per come procede malamente. Bensì un Ferro di gran valore. Una Ferrari ferma in strada, pare per un guasto, succede. Non spesso, specie se si tratta di una moderna e ibrida del Cavallino e meno spesso ancora.... A soccorrere arriva una Lamborghini!

In ogni caso, quando accade in strade di montagna, è anche un problema per il traffico. Come accaduto oggi nelle vie tra i rifugi Graziani e Bocca di Navene, tra Trentino e Veneto, a ridosso del Monte Baldo. Le due vetture ritratte in foto, hanno entrambe targa tedesca e al momento non ci sono ancora dettagli precisi sulla vicenda, se non lo stupore di alcuni passanti e la curiosità: si è guastata la SF90 per davvero, o è successo altro?