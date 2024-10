Incidenti: nel 2023 meno morti ma più feriti, la classifica delle province più pericolose

Secondo i dati raccolti da ACI e Istat, nel 2023 si sono registrati 166.525 incidenti sulle strade italiane, con una lieve crescita rispetto al 2022 (+0,4%). Questi eventi hanno causato 3.039 decessi e 224.634 feriti, evidenziando un calo del 3,8% delle vittime ma un aumento dello 0,5% dei feriti. In media, ciò equivale a 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno.

In termini assoluti, Venezia ha registrato il maggiore aumento di vittime (+26), seguita da Bologna (+21), Milano e Reggio Calabria (+20). Al contrario, Padova ha ottenuto il calo più significativo (-26), insieme a Novara (-23) e Torino (-19). Considerando le percentuali, Biella ha visto un aumento impressionante del 233%, mentre Novara ha registrato una riduzione del 68%.

A livello regionale, la Calabria ha segnato il maggior incremento in termini di valori assoluti (+35) e percentuali (+47%), mentre il Piemonte ha visto la riduzione più significativa (-63). La Valle d'Aosta ha invece sperimentato il calo più drastico delle vittime in termini percentuali (-50%).

In tredici province, l'indice di mortalità (numero di morti per 100 incidenti) è stato più del doppio della media nazionale (1,82). Le situazioni più critiche sono emerse in Nuoro (6,25) e nel Sud Sardegna (6,14). D'altro canto, province come Prato, Genova e Milano hanno mostrato un indice inferiore all'unità, suggerendo una minore gravità degli incidenti.

Il rapporto ha anche analizzato la mobilità dolce, con risultati variabili. Gli incidenti sui monopattini sono aumentati del 31,3% rispetto al 2022, causando 21 decessi. Gli incidenti in bicicletta sono aumentati dell'8,1%, con 212 vittime, mentre quelli legati alle biciclette elettriche sono diminuiti del 40%, totalizzando 12 decessi. La situazione per i pedoni è rimasta stabile, con 485 vittime registrate, di cui 71 solo a Roma, che detiene il triste primato.