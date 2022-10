Incidenti stradali 2021: l’analisi per province

La situazione sembra tornata ai livelli pre-Covid: come riporta nella sua analisi l’ACI, nel 2021, sulle strade italiane si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, con 2.875 decessi e 204.728 feriti; la media quotidiana si attesta a n media 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti.

In quaranta province (in Italia, ricordiamo, sono 107) il numero di decessi rispetto al 2019 - anno di riferimento per l’obiettivo 2030 - è aumentato ed in sette è rimasto stabile.

A presentare i maggiori incrementi sono Oristano (+140%: 12 morti nel 2021, 5 nel 2019), Savona (+67%: 20 morti nel 2021, 12 nel 2019) e Biella (+63%: 13 morti nel 2021, 8 nel 2019); Sassari, Oristano e Sud Sardegna portano l’isola ad essere la Regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+20).

Dati confortanti arrivano invece da Aosta (75 (75%, 1 morto nel 2021, 4 nel 2019), Trieste (-73%, 4 morti nel 2021, 15 nel 2019) e Massa Carrara (-71%, 4 morti nel 2021, 14 nel 2019).