Kerosene o olio rigenarato nel gasolio, scoperta la truffa a Rimini

Stando agli inquirenti, la miscela di carburante è stata venduta ad ignari clienti attraverso decine di distributori stradali di carburanti in varie regioni d’Italia. Inoltre, le indagini hanno portato ad identificare una vera e propria associazione a delinquere con base a Rimini , operante anche nel Lazio, Umbria, Abruzzo e in Belgio.

Le indagini hanno portato, ad oggi, a tre gli indagati per diverse ipotesi di reato. Infatti, secondo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in soli 4 mesi di attività e con l’utilizzo di documenti falsi, sono stati immessi nel mercato 900 mila litri di kerosene miscelato con gasolio e olio rigenerato.

“L'utilizzo del kerosene come combustibile al posto del gasolio causa gravi problemi di inquinamento ambientale in quanto venendo bruciato in un motore a scoppio rilascia residui molto inquinanti.inoltre, causa ingenti danni al motore dei veicoli che lo impiegano, in quanto va a imbrattare la camera di scoppio, gli iniettori, la pompa del combustibile e tutto quanto presente nel circuito di alimentazione”