L’auto a metano in crisi fino ad aprile? Non è detto ma le preoccupazioni sul prezzo raddoppiato sono forti

In questi giorni, con il cosiddetto “anno termico” ovvero il momento in cui partono vari contratti del settore gas, abbiamo scoperto che il prezzo del metano per auto, è salito a livelli record. Qualcuno dice potrà salire ancora. Già così fare il pieno di gas metano al distributore, arriva al doppio del normale, con prezzo prossimo ai 2 euro al chilo.

Non solo chi guida una TGI del gruppo VAG, tanto per citare modelli noti, è allarmato. Anche i produttori, i distributori e le aziende che hanno nel metano un elemento di lavoro. La stessa Federmetano, che si batte per ridurre l’IVA sul gas in Italia, teme per le auto bifuel. Che potrebbero venire sconvolte e far crollare la domanda di metano, a fronte dello sparire di quella nota convenienza.

La questione è seria a monte del settore auto e tocca interessi enormi, non solo il trasporto delle vetture che vanno a metano. Grossi enti e società, si trovano ad acquistare metano a un euro, contro i 25 centesimi del passato (recente ma anche ultradecennale). Alcuni operatori tranquillizzano la clientela, come Piccini Fuels che promette aumenti contenuti nei propri punti: entro il 15%, facendosi carico del problema, se durasse al massimo 12/18 mesi (per via di acquisti negoziati al vecchio prezzo).

Lo shock si farà però sentire, a un certo punto, con un’onda lunga e diffusa,pare, in tempi diversi e con le previsioni di almeno un semestre: fino a primavera 2022. Questione che diventa politica e finanziaria, con speculazioni e questo prezzo che sconvolge, in negativo e ancora, il mondo dei trasporti con motore termico.