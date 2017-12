Le vetture maggiormente date in permuta nel 2017

Parliamo spesso di novità, di nuovi Crossover con immediate promozioni in acquisto e sconti dedicati, o noleggi convenienti, facendo poi facilmente classifiche “a occhio” in strada o con i numeri, per le nuove auto immatricolate. Ma per quanto riguarda le permute, spesso elementi vincolanti di molte promozioni delle Case come quelle che vi sintetizziamo mensilmente su Automoto.it? Secondo una recente ricerca svolta da un portale tra i più utilizzati nelle configurazioni modello, sono note protagoniste delle città italiane, le vetture più permutate dell’anno, entrambe di casa Fiat: Punto e Panda, seguite dalla cugina Ypsilon.

Sempre la medesima indagine inerente il 2017, rivela che mediamente per le permute si tratta di vetture ultradecennali, con percorrenze oltre i centomila chilometri, molto oltre in caso di motorizzazioni a gasolio, pur senza arrivare ai duecentomila. Se dimensioni e altezze dei veicoli presi in sostituzione di popolari compatte o due volumi, sono generalmente crescenti e tendenti al mondo SUV e Crossover, di marchi anche extra-europei, in quanto a modelli permutati la classifica vede, come ovvio dato il circolante nazionale, le compatte più vendute nel decennio passato, come Renault Clio e Ford Fiesta, ma anche modelli due volumi come Ford Focus e Renault Megane. Non mancano mai tre le auto date in permuta in Italia anche le varie Opel Corsa, Citroen C3 e persino la reginetta del mercato delle "medie" di un tempo, Volkswagen Golf. Fuori da questa top-ten invece, la pur popolarissima 500, che si tiene e rivende con apprezzamenti maggiori delle pur simili concorrenti e parenti di segmento.