Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 Leapmotor alza ulteriormente il livello della propria ambizione europea, presentando nuovi modelli strategici e ribadendo una roadmap di crescita globale che poggia su volumi, qualità e accessibilità. Forte della partnership con Stellantis, il marchio cinese specializzato in NEV (New Energy Vehicle) è oggi presente in oltre 40 mercati su quattro continenti, con una rete che sfiora i 1.700 punti vendita e di assistenza nel mondo.

Un’espansione che procede a ritmo sostenuto e che trova conferma nei numeri: dalla fondazione, Leapmotor ha consegnato oltre un milione di veicoli, con un 2025 da record chiuso a circa 600.000 unità vendute e la leadership tra i marchi start-up NEV cinesi. “Le nostre ambizioni globali si basano su rigore qualitativo e coerenza”, ha dichiarato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International. “Ogni prodotto Leapmotor è concepito, progettato, prodotto e distribuito con un unico obiettivo chiaro: offrire veicoli eccellenti e di alta qualità a un prezzo accessibile”.

Il Salone di Bruxelles rappresenta anche l’occasione per fare il punto sul primo anno completo di Leapmotor in Europa. Il 2025 è stato dedicato alla costruzione delle fondamenta: in dodici mesi il marchio ha lanciato tre modelli, realizzato oltre 800 punti vendita e immatricolato più di 35.000 veicoli nel Vecchio Continente. Risultati che aprono ora la strada a un 2026 dichiaratamente orientato all’accelerazione.