Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 Leapmotor alza ulteriormente il livello della propria ambizione europea, presentando nuovi modelli strategici e ribadendo una roadmap di crescita globale che poggia su volumi, qualità e accessibilità. Forte della partnership con Stellantis, il marchio cinese specializzato in NEV (New Energy Vehicle) è oggi presente in oltre 40 mercati su quattro continenti, con una rete che sfiora i 1.700 punti vendita e di assistenza nel mondo.
Un’espansione che procede a ritmo sostenuto e che trova conferma nei numeri: dalla fondazione, Leapmotor ha consegnato oltre un milione di veicoli, con un 2025 da record chiuso a circa 600.000 unità vendute e la leadership tra i marchi start-up NEV cinesi. “Le nostre ambizioni globali si basano su rigore qualitativo e coerenza”, ha dichiarato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International. “Ogni prodotto Leapmotor è concepito, progettato, prodotto e distribuito con un unico obiettivo chiaro: offrire veicoli eccellenti e di alta qualità a un prezzo accessibile”.
Il Salone di Bruxelles rappresenta anche l’occasione per fare il punto sul primo anno completo di Leapmotor in Europa. Il 2025 è stato dedicato alla costruzione delle fondamenta: in dodici mesi il marchio ha lanciato tre modelli, realizzato oltre 800 punti vendita e immatricolato più di 35.000 veicoli nel Vecchio Continente. Risultati che aprono ora la strada a un 2026 dichiaratamente orientato all’accelerazione.
Tra le novità più rilevanti spicca la Leapmotor B03X, presentata per la prima volta in Europa. Si tratta di un modello chiave, perché inaugura una piattaforma globale completamente nuova, sviluppata per rispettare gli standard internazionali e pensata per offrire ciò che i clienti richiedono davvero: affidabilità elettrica, tecnologia intelligente e facilità d’uso quotidiana.
Costruita sull’eredità tecnica della B10, la B03X ne rielabora i punti di forza in una veste più compatta e agile, ideale per la città ma senza rinunciare a spazio e comfort. Il design, volutamente rassicurante e avvolgente, punta su forme senza tempo piuttosto che su mode passeggere, interpretando la filosofia Leapmotor del “scegliere senza compromessi”.
Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la casa cinese non ha dichiarato che tipo di alimentazione adotterà. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere proposta con una motorizzazione EREV e forse anche 100% elettrica.
Completa il presidio del segmento C la Leapmotor B05, svelata nella sua forma definitiva. È una berlina elettrica dallo stile deciso, che abbina un’impostazione coupé a carreggiata larga (1.880 mm) a una presenza su strada marcata. Le linee tese e scolpite, le portiere senza cornice, i fari “blade” integrati e i cerchi in lega da 19 pollici “Swift-Wing” definiscono un’estetica fortemente identitaria, personalizzabile attraverso una gamma colori che include Yellow, Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.
Sul fronte tecnico, la B05 punta su prestazioni di livello: grazie al launch control accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La batteria ProMax da 67,1 kWh garantisce fino a 460 km di autonomia WLTP (dato preliminare), supportata da una ricarica rapida DC oltre i 170 kW.
La dotazione tecnologica è altrettanto ricca: l’assistente basato su AI integrato nel nuovo Leap OS 4.0 Plus gestisce connettività e funzioni del veicolo, mentre la sicurezza è affidata a 17 sistemi ADAS. All’interno, la tecnologia Cell-to-Chassis consente di ottenere un abitacolo ampio, impreziosito dal tetto panoramico più grande della categoria. Sedili anteriori riscaldati in eco-pelle, illuminazione ambientale, ricarica wireless, schermo centrale HD da 14,6 pollici e impianto audio a 12 altoparlanti completano un ambiente orientato a comfort e qualità percepita.
Accanto alle elettriche pure, Leapmotor rafforza l’offerta con la B10 REEV Hybrid, versione con tecnologia range extender della B10, già nota come SUV compatto elettrico. Gli ordini si aprono il 9 gennaio in Belgio, con un prezzo di listino a partire da 29.900 euro, seguiti dagli altri mercati europei – Italia compresa – entro la fine di gennaio.
La B10 REEV Hybrid abbina la trazione elettrica a un generatore benzina 1.5 da 50 kW, che interviene esclusivamente per ricaricare la batteria da 18,8 kWh. L’autonomia in modalità elettrica raggiunge gli 80 km WLTP (dato preliminare), mentre quella complessiva arriva fino a 900 km. Quattro modalità di gestione dell’energia – EV+, EV, Fuel e Power+ – permettono di adattare il funzionamento del sistema alle diverse esigenze di utilizzo.
Con una lunghezza di 4.530 mm e un passo di 2.735 mm, la B10 REEV Hybrid offre un abitacolo particolarmente spazioso, con il miglior spazio per la testa anteriore e posteriore del segmento. I sedili anteriori riscaldati e ventilati, l’impostazione razionale degli interni e l’atmosfera curata la rendono adatta tanto alla vita familiare quanto all’uso quotidiano.
L’esperienza digitale è affidata a Leap OS 4.0 Plus con chipset Qualcomm 8155, visualizzato su uno schermo HD 2.5K da 14,6 pollici, completamente personalizzabile e affiancato da un impianto audio a 12 altoparlanti. La sicurezza resta centrale, grazie a una scocca ad alta resistenza, sette airbag e 17 sistemi ADAS. La gamma è volutamente semplificata, con due allestimenti (Life e Design), sei colori esterni e tre ambienti interni.
Con una gamma sempre più articolata, una presenza europea in rapida espansione e il supporto industriale e commerciale di Stellantis, Leapmotor dimostra di voler giocare un ruolo da protagonista nel mercato europeo. L’obiettivo è dichiarato: rendere la mobilità elettrica avanzata e accessibile a un pubblico sempre più ampio, senza rinunciare a tecnologia, sicurezza e qualità percepita. Bruxelles 2026 segna così un nuovo passo nella maturazione del marchio, non più solo promessa, ma realtà industriale in piena accelerazione.