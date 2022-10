Lo stabilimento Iveco del futuro: a Stura nasce ePowertrain

Una giornata importante per Torino e la sua competenza industriale: nasce a Stura, nell'area FPT Industrial, la prima "ePowertrain", una fabbrica interamente neutra quanto a emissioni di CO 2 che mette in linea le migliori competenze per l’assemblaggio dei pacchi batteria e la produzione di motori e di assali elettrici per veicoli commerciali pesanti. A pieno regime produrrà più di 20.000 assali elettrici e 20.000 pacchi batteria all’anno per veicoli commerciali leggeri, minibus e autobus. il nuovo impianto sta già generando nuovi posti di lavoro e si prevede che arriverà a impiegare circa 200 persone.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano, insieme a una delegazione di docenti e studenti dell’Università di Torino.