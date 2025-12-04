Mercedes G63 Mansory P820: la classe G da 820 CV più estrema di sempre

Nel mondo dei SUV di lusso , pochi modelli riescono a creare scalpore come la nuova Mansory P820 : su base Mercedes‑AMG G63 (W465) , il tuner tedesco ha realizzato due versioni, “Gronos” e “Grande Entrée / Linea D’Arabo”, trasformando il classico G‑Wagen in un “mostro” su ruote, fatto di carbonio , potenza e dettagli sartoriali. Il risultato è un veicolo che unisce il pedigree off‑road del G63 con un’estetica radicale e prestazioni da supercar.

Nella versione “Line a D’Arabo / Grande Entrée” il tuner aggiunge dettagli raffinati: finiture brunite, inserti in rame, calligrafia araba sulla carrozzeria, un vero esercizio di stile e personalizzazione estrema. Anche la griglia frontale , i gruppi ottici , il paraurti anteriore e il portellone posteriore vengono riprogettati per esaltare l’aggressività estetica. Il risultato è un SUV che sembra uscito da un film futuristico, possente, appariscente, esclusivo. Non è un restyling discreto, ma una trasformazione radicale che cambia l’identità del G‑Class.

Interni: lusso sartoriale e comfort su misura

Anche l’abitacolo della P820 riceve un trattamento da auto su misura, non semplici rivestimenti aftermarket, ma un intervento totale curato da Mansory. Secondo la configurazione ufficiale, plancia, sedili, rivestimenti del tetto, pannelli delle portiere e altri elementi interni sono rifiniti in pelle e Alcantara di alta qualità, con inserti e combinazioni a domanda del cliente. Alcune versioni mostrano sedili in pelle chiara (spesso con cuciture o impunture di pregio), elementi in carbonio, pedaliera in alluminio, volante sportivo e finiture black glossy o in contrasto cromatico, un mix tra eleganza, sportività e opulenza.

Non è raro trovare materiali e dettagli riservati a vetture di fascia ultra‑lusso: la P820 offre comfort avanzati come sedili regolabili elettricamente, possibilità di configurare ogni singolo aspetto dell’abitacolo, e, nella variante EWB (quando disponibile), soluzioni che trasformano la G‑Class in una sorta di “salotto su ruote”, più che un fuoristrada.