Bentley elettrica, il primo SUV a zero emissioni è già al Nürburgring: tutto quello che sappiamo

Le nuove foto spia catturate sull'Inferno Verde rivelano per la prima volta la carrozzeria di serie del Luxury Urban SUV di Crewe. Debutto nel 2026, produzione dal 2027: ecco tutti i dettagli su design, autonomia e prestazioni di Marco Rampon







Il futuro elettrico di Bentley sta prendendo forma tra i cordoli più impegnativi del mondo. La casa di Crewe ha portato per la prima volta il prototipo del suo attesissimo SUV a batteria sull'inferno verde, e le immagini spia catturate rivelano finalmente la carrozzeria di serie. A luglio girava ancora camuffato da Porsche, oggi non ci sono più dubbi: quella che sfreccia sul Nordschleife è una Bentley a tutti gli effetti.

Bentley elettrica gira al Nurburgring

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

Un progetto ambizioso nato dal successo della Bentayga Definito internamente "Luxury Urban SUV", questo modello rappresenta una svolta epocale per il marchio britannico. Originariamente atteso per il 2025, il lancio è slittato a causa del rallentamento della domanda di veicoli elettrici a livello globale, con presentazione ufficiale nel 2026 e produzione di serie dal 2027. Ma la sostanza non cambia: Bentley sta per entrare nell'era dell'elettrificazione con un prodotto che promette di ridefinire il concetto stesso di lusso sostenibile.

Bentley elettrica

Design più tradizionale del previsto Chi temeva che la polarizzante concept EXP 15 anticipasse fedelmente il design definitivo può tirare un sospiro di sollievo. Le foto spia mostrano un approccio stilistico decisamente più tradizionale, pur con tocchi di modernità. I caratteristici fari tondi sono disposti in coppie su ciascun lato, affiancati da una calandra chiusa che dovrebbe riprendere la forma a matrice delle Bentley termiche. I pannelli che circondano i gruppi ottici presentano però linee più angolari del previsto, suggerendo un possibile compromesso tra heritage e avanguardia. Nella zona inferiore del frontale la presa d'aria si incurva verso l'interno creando uno spazio dedicato ai sensori radar e lidar. Le linee di giunzione sul cofano anteriore tradiscono la presenza di un capiente frunk, il vano di carico anteriore ormai irrinunciabile sulle elettriche di fascia alta, e a completare il quadro, un tetto panoramico.

Frontale Bentley elettrica

Proporzioni da SUV sportivo Il profilo laterale rivela passaruota leggermente bombati che promettono un comportamento dinamico all'altezza del blasone, mentre la linea del tetto non scende troppo aggressivamente verso la coda, garantendo abbondante spazio per passeggeri e bagagli. Lo spoiler posteriore aggiunge il giusto tocco di sportività, e l'apertura del portellone appare sufficientemente bassa da facilitare il carico dei bagagli e l'accesso ai quattro zampe di famiglia.

Posteriore Bentley elettrica

Piattaforma Porsche e oltre 500 km di autonomia Sotto la carrozzeria elegantemente camuffata si nasconde la piattaforma PPE a 800 volt del Gruppo Volkswagen, la stessa architettura della nuova Porsche Cayenne Electric. Le specifiche tecniche parlano di una batteria da 113 kWh lordi di cui 108 kWh utilizzabili, un'autonomia stimata di circa 560 km nel ciclo WLTP e una potenza di ricarica che potrebbe toccare i 400 kW. Nelle configurazioni più spinte, la doppia motorizzazione potrebbe superare i 1.000 CV. La lunghezza contenuta sotto i cinque metri non è un capriccio stilistico ma una scelta strategica: in città come Londra e Madrid, superare questa soglia significa incorrere in salate sanzioni per il parcheggio su strada. Questo "urban SUV" sarà quindi sensibilmente più agile della Bentayga, pensato per chi vive il lusso anche nel quotidiano metropolitano.

Bentley elettrica

Prezzi e strategia commerciale Frank-Steffen Walliser, CEO di Bentley, ha chiarito che non si tratterà di una sostituzione ma di un'aggiunta alla gamma, un prodotto pensato per conquistare clienti che non avrebbero mai considerato una Bentley prima d'ora. Il prezzo d'attacco dovrebbe collocarsi al di sotto di qualsiasi modello attualmente in listino, ma la redditività è attesa ai livelli dell'ammiraglia Mulsanne.

Bentley elettrica

Produzione a Crewe dal 2027 La produzione avverrà nello storico stabilimento di Crewe, già in fase di riconversione. Nei prossimi mesi ci aspettano altre sessioni di test invernali nella Svezia settentrionale. L'elettrificazione del lusso britannico sta per compiere un passo decisivo, e Bentley non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi.