Monza Rally Show. A Crugnola il Rally, a Fourmaux il Master

Monza , 8 Dicembre 2024. Monza Rally Show. Ma anche Master Show. Cioè Rally, spettacolo, vetrina. E anche saluto, visto che la manifestazione “ibrida” è stata fortemente voluta da Pirelli e “naturalmente” incentrata sul saluto al Mondiale “monomarca” della Fabbrica milanese, dopo 4 anni di epopea agonistica. Venerdì e sabato il Monza Rally Show . Il “tradizionale”, di fatto riservato alle Rally2. Sempre meno a sorpresa, Andrea Crugnola e Andrea Sassi ottengono la vittoria del Rally vero e proprio , con la Citroen C3 di FPF Sport. Crugnola aveva dominato la gara fino alla sera del sabato, ma aveva dovuto cedere la leadership per un problema di intercooler e per una scelta non azzeccatissima di penumatici, con la pioggia sull’ultima speciale. Ripartito sabato con oltre 13’’ di ritardo, a Crugnola non restava che una soluzione: vincere entrambe le Speciali conclusive. Missione compiuta, sul podio del Rally Monza Show 2024 salgono Andrea Crugnola , che ha vinto 6 delle 9 Prove Speciali, Nikolay Gryazin , Skoda, e Hayden Paddon , Hyundai. Tre nazionalità, tre Marche, perfetto. Naturalmente buono l’undicesimo posto di Antonio Cairoli , con Eleonora Mori su una Skoda, indietro e non troppo “meccanicamente” fortunato l’asso del ciclismo Vincenzo Nibali , con una Toyota insieme a Alessandro Franco, comunque protagonista di un “cameo” eccezionale. Su podio femminile Rachele Somaschini e Giulia Zanchetta, Citroen C3, 26esime assolute.

“Impegnati” il sabato a firmare autografi , farsi fare selfie e stringere mani, gli Assi del Mondiale sono stati richiamato all’ordine la domenica, in palio il “ titolo ” del Monza Master Show . In pista, finalmente, anche le Rally1 Hybrid. Thierry Neuville , Neo Campione del Mondo, l'otto volte campione del mondo Sebastien Ogier , il Mondiale WRC2 2024 Sam Pajari , Dani Sordo e Adrien Fourmaux . Lo spettacolo di saluto al Mondiale ha visto imporsi Adrien Fourmaux , all’ultimo contatto con la Puma di Ford M-Sport. Il francese, guarda caso, ha battuto nella finalissima proprio il neo campione del mondo Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che sarà il suo futuro compagno di squadra.

Nessuna lacrima, certo, ma una certa commozione, per il saluto di Pirelli, che ha voluto Monza per concludere la sua parabola di fornitura ufficiale dei Mondiali WRC. A fare gli onori di Casa Pirelli, senz’altro iuno dei centri di riunione del paddock e dell’Evento, presenti anche Jona Siebel, WRC Promoter e Jari-Matti Latvala, è stato Terenzio Testoni, responsabile Pirelli Rally Motorsport: “È stato un week-end pieno di emozioni che è andato oltre le nostre stesse aspettative e nel corso del quale oltre ad avere la possibilità di fare un bilancio dei nostri quattro anni nel WRC siamo stati circondati dall'affetto e dalle parole di rimpianto anticipato da parte di piloti, dei componenti dei team e del pubblico. Avevamo promosso insieme con l'Autodromo Nazionale, le squadre, la FIA, WRC Promoter e ACI il Monza Rally Show 2024 per chiudere in bellezza un quadriennio appassionante e ricco di opportunità di crescita delle nostre persone e della qualità del nostro prodotto e direi che ci siamo riusciti. La prossima settimana sarà già tempo per dedicarsi a nuovi test di sviluppo in vista dei futuri impegni che ci aspettano nell'Europeo e nei campionati nazionali di cui siamo partner”.

© Immagini – Monza Rally Show