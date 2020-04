Multe spietate in strada: automobilista senza autocertificazione valida sanzionato dai carabinieri mentre correva dal padre in fin di vita

Tra i casi più noti di multe date nel 2020 ad automobilisti durante le restrizioni da Covid, si è aggiunto ieri quello di una vettura sanzionata mentre viaggiava in provincia di Pavia. L’automobilista proveniva da fuori zona, dalla Liguria e sebbene abbia spiegato che lo spostamento era per raggiungere il padre in fin di vita, la multa è arrivata.

I carabinieri hanno applicato alla lettera il decreto. In realtà poi la sanzione è stata revocata, quando si è verificato che l'uomo, beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale aveva realmente destinazione nel Pavese alla casa di famiglia, per dare cambio al fratello.