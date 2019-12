Natale 2019: previsioni del traffico sulla rete autostradale

Con il weekend che precede il Natale è previsto l'inizio di una serie di giornate difficili sulle tratte autostradali più battute dagli italiani che prenderanno l’auto per recarsi verso la meta delle vacanze. Che quest’anno iniziano molto presto, visto il “maxiponte” dal 21 al 29 dicembre.

I primi rallentamenti per code potrebbero verificarsi già dal pomeriggio di oggi 20 dicembre. Critico anche il pomeriggio di sabato 21 dicembre, mentre per domenica 22 dicembre si potrebbe assistere ad una riduzione dei flussi, che dovrebbero però nuovamente intensificarsi lunedì 23 dicembre.

Dopo la “tregua” del 24 e 25 dicembre, in cui molti vacanzieri saranno già giunti a destinazione, si prevedono giornate critiche da giovedì 26 dicembre a sabato 28 dicembre soprattutto sulle arterie che conducono verso le località montane, in particolare sulla A1 Autostrada del Sole, su A4 Torino-Trieste in prossimità di Lago di Garda e Venezia e sulla A22 del Brennero verso il Trentino-Alto Adige.

Al meteo incerto, si aggiungono quest’anno molte chiusure per cantieri, dovute per lo più agli interventi straordinari per manutenzione. Possibili disagi sulla A14 nei circa 150 km fra Porto Sant’Elpidio e Vasto, per via dei restringimenti di carreggiata e la chiusura dello svincolo di Roseto degli Abruzzi.

Situazione che si prospetta complicata anche in Liguria sulla A26, dove confluiranno i flussi impossibilitati a transitare per via del crollo del Ponte Morandi della A10 e quello del viadotto Madonna del Monte della A6.

Riportiamo infine il calendario del divieto di circolazione per i mezzi pesanti: domenica 22 dicembre dalle 9 alle 22; martedì 24 dicembre dalle 9 alle 14; Natale e 26 Dicembre dalle 9 alle 22; domenica 29 Dicembre dalle 9 alle 22.