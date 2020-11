Neopatentati 2020 in attesa, Le zone rosse sospendono gli esami per la patente (auto, moto, camion e bus)

Nell’anno terribile 2020 proseguono i danni per il settore auto, anche sul fronte patenti, che poi sono di auto ma anche moto e camion. Giovani o meno che devono sostenere l’esame per ottenere la patente di ogni grado infatti, restano in attesa durante il mese di novembre.

Causa le ultime restrizioni imposte dal governo, per la pandemia. Tutti gli esami pratici per la patente sono sospesi nelle zone rosse d'Italia: Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle D'Aosta, per ora.

Inizialmente non sembrava così, ma ora il blocco esami patente mette in agitazione anche le autoscuole. La categoria teme calo ricavi senza contributi poiché escluse dai ristori. Al momento sono fermi gli esami di guida ma sperano nella correzione politica almeno le patenti A, C e D, per le quali non si pone la stessa problematica distanziamento che riguarda le patenti B.