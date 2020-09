Partenze estive: più intelligenti nell'estate del COVID

L'estate 2020 ai tempi del COVID-19 ha visto partenze più intelligenti, e, di conseguenza, una minore concentrazione di traffico: è ciò che emerge dai dati diffusi da Viabilità Italia, centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità. Al netto dei tipici movimenti sia di esodo all'inizio di agosto che di controesodo a fine agosto, si rileva una maggiore propensione a pianificare gli spostamenti in modo più consapevole. Le partenze nei giorni a bollino rosso e bollino nero - quest'ultimo nella sola mattinata dell'8 agosto - sono infatti state distribuite nell'arco dell'intera giornata.

Ad aver pesato deve essere stata anche la maggiore flessibilità dovuta all'ampia adozione dello smart working, che ha permesso a molti di spostarsi anche durante giorni feriali del mese di agosto. Dai dati di Viabilità Italia emerge anche un minore afflusso di traffico sulla viabilità autostradale di confine, sia sui trafori internazionali (Monte Bianco, Frejus e Gran San Bernardo) quanto alle barriere di ingresso e uscita dall'Italia (A10-A22-A9-A23-A4), per via della riduzione dei turisti provenienti dall'estero.

Si sono attestati sulla media degli ultimi anni, invece, gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura, soprattutto lungo la direttrice Nord-Sud, sia sul lato adriatico (A14) che su quello tirrenico (A10-A12), e su A1 e A2. Particolarmente intenso il traffico su quest'ultima per gli imbarchi verso la Sicilia. Volumi di spostamenti importanti anche sulle strade statali Anas dei versanti ionico, tirrenico e adriatico, del basso Lazio come le statali 148 Pontina e 7 Appia e l’Itinerario E45 nel centro Italia. Nelle isole maggiori, le direttrici più trafficate sono risultate le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia nonché la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Flussi significativi anche sui raccordi autostradali 13 e 14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia.