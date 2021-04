Patente: prorogati i termini per l’esame di teoria

Nuovo allungamento della scadenza per lo svolgimento dell’esame di teoria della patente di guida per quanti hanno presentato domanda nel 2020 e poi, per le ovvie conseguenze della pandemia, non è riuscito a presentarsi alla prova.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili informa che c’è tempo fino a tutto il 2021 per chi ha presentato domanda nel 2020, mentre per le domande presentate nel 2021 gli esami si possono sostenere entro 12 mesi

La nuova disposizione, che indica che non occorre procedere ad un nuovo pagamento per la domanda, è contenuta nel Decreto Legge relativo a “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile.

La norma prevede che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19, coloro che hanno presentato la domanda per l’esame di teoria nel 2020 hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per la prova, anziché entro un anno dalla presentazione della domanda, come previsto dal decreto cosiddetto “Milleproroghe” del dicembre scorso.

Per le domande presentate da gennaio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (che al momento in cui scriviamo sarà in vigore fino il 31 luglio), c’è invece un anno di tempo per sostenere la prova di teoria, anziché sei mesi previsti dal Codice della Strada.