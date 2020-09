Porsche Italia: raccolti 1,3 milioni con la campagna “Uniti per Ripartire”

E' pari a 1,3 milioni di euro, devoluti alla Caritas, la somma raccolta da Porsche Italia con l’iniziativa “Uniti per Ripartire” nata per offrire un sostegno concreto alle fasce sociali più colpite dall'emergenza Covid-19.

Ambasciatrici dell’operazione le 30 concessionarie di Porsche in Italia. Per ogni vettura consegnata dall’1 giugno al 10 agosto al cliente finale, queste hanno devoluto alla Caritas di competenza della propria zona una somma che, a scelta del cliente, è stata destinata a combattere la povertà alimentare o la povertà educativa, ulteriormente inasprite a causa della pandemia da Coronavirus.

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato Porsche Italia e Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Milano

L’importo raccolto, raddoppiato dall’intervento di Porsche Italia, ha permesso di aiutare oltre 30.000 famiglie e più di 5.000 ragazzi, attraverso la donazione di buoni spesa alle famiglie o strumenti tecnologici (tablet e computer) ai ragazzi in età scolare, per consentire loro di accedere alle lezioni a distanza.

«L’efficacia dell’iniziativa sta nella capillarità dell’intervento – commenta Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. Ogni Centro Porsche, insieme a Porsche Italia, ha devoluto la cifra raccolta direttamente alla Caritas competente per il proprio territorio, garantendo così che i fondi venissero destinati alle emergenze locali».

«Porsche Italia è da sempre molto attenta ai bisogni del territorio. Interventi di responsabilità sociale fanno parte del nostro DNA - prosegue Innocenti. Lo abbiamo dimostrato, per esempio, nel 2013 con l’”Italian Tour” per il 50° anniversario della 911, in occasione del quale abbiamo supportato, sempre insieme alla nostra rete, numerose associazioni benefiche in tutta Italia; nel 2014 è nata l’iniziativa “Ex Machina”, con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità dei giovani; nel 2016 un’altra emergenza, il terremoto che distrusse la città di Amatrice e altri centri in Umbria, Marche e Lazio, ci ha visti vicini al territorio attraverso una donazione a favore della popolazione colpita e dal 2018 Porsche Italia sostiene il Fondo Ambiente Italiano per il recupero di beni di interesse storico e culturale».