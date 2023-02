Rally. L’Esplosione degli Eventi che Anticipano la Primavera

Mondiale avviato, esplode la stagione dei Rally. Siviero al lavoro sul “RIS” n° 20, il 2022 migliore dell’anno Mondiale, Barsella sulla prima dell’Italiano al Ciocco, Spanu sul 1° Sulcis Iglesiente, Andreucci… sul ritorno per il tris

di Piero Batini





Rally Global, 23 Febbraio. 10-11 Marzo, Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 16-19 Marzo. 19° Rally Guanajuato Mexico; 17-19 marzo, Rally Val d’Orcia; 17-19 marzo, il 1° Rally Sulcis Iglesiente… poi scoppia la Primavera e siamo già dentro il 20° Rally Italia Sardegna, 1-4 Giugno. Con la migliore stagione esplode anche la stagione dei Rally e la passion e può finalmente liberarsi verso un calendario particolarmente nutrito e interessante. Peccato solo che ci sia poca attenzione per le concomitanze (vero è che il numero degli eventi è ormai multiplo dei fine settimana a disposizione). Marzo è subito affollato. Vediamo.

Il secondo week end, 10-11 marzo, parte l’italiano Rally Sparco con la 46ma edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Sono state “svelate” le prove speciali, 10, che si incastonano in una formula dal ritmo incalzante. Il Rally unisce Lucca, si parte dal centro storico al Caffè delle Mura, alla Montagna, e si sviluppa sulle tre ripetizioni della famosa Careggine, le due della Puglianella e Renaio, più i flash all’interno della tenuta del Il Ciocco, Power Stage iniziale compreso. Shakedown a Mutigliano, 7 chilometri Nord-Ovest di Lucca, arrivo a Castelnuovo Garfagnana e Assistenza al Ciocco.

Una settimana dopo è a volta del Mondiale in Messico, 19ma edizione del Guanajuato Rally Mexico. Dopo aver vinto il Monte-Carlo ed essersene andato con il nuovo record, Sébastien Ogier tornerà, appunto, in Messico. Tanak ha dominato il Rally Svezia tornando a far parlare di sé e di Ford, entrambi dimostratisi competitivi per la gioia di Malcolm Wilson e degli hater del monopolio Toyota. Anche Hyundai è tornata a galla. Effetto Cyril Abiteboul o no, il nuovo Team Principal di Hyundai se non altro ha portato bene, e il sensazionale secondo posto di Breen unito al terzo pur difettoso di Neuville sono un buon segno. Spettacolare e pittoresco, il Rally Mexico potrebbe ristabilire le distanze reali tra gli aspiranti al Titolo svelando il vero Rovanpera 2023.

Nelle stesse date del Mondiale messicano parte l’Italiano Terra, il circuito nazionale dominato ed enormemente valorizzato dai 2 Titoli consecutivi di Paolo Andreucci. 6 prove da Marzo al primo week end di Dicembre, si parte con la 14ma edizione del Rally della Val d’Orcia, 17-19 Marzo. Grande ambientazione nel triangolo delimitato da Radicofani, San Casciano dei Basgni e Sarteano, percorso panoramico e spessore agonistico di rilievo. Ancora una volta, tuttavia, è il futuro di Andreucci nella serie che farà la differenza del Terra. Andreucci non ha ancora “svelato” i suoi piani, sappiamo solo che è intenzionato a correre e difendere il suo doppio Titolo, ma non c’è ancora nero su bianco. Certo, se non trova un volante Paolino allora vuol dire che restano tutti a piedi e addio Rally in Italia, quindi…

A Nord-Est della Sardegna si lavora sulla ventesima edizione del Rally Italia Sardegna, 1-4 Giugno, inarrestabile machina di grandi novità e spettacolo. L’edizione 2022 è stata premiata dalla FIA come migliore Rally della stagione (e non poteva essere diversamente). Insuperabile dal punto di vista tecnico e logistico (a pari merito con il Secto Rally Finland) l’Italia Sardegna si appresta dunque a mandare in scena una edizione-anniversario memorabile. Compasso puntato su Olbia, il largo cerchio del Sardegna Mondiale 2023 sarà stratosferico. Basti ricordare la leggendaria Speciale di Monte Lerno, quella del Micky’s Jump, che quest’anno sarà effettuata il venerdì sullo strabiliante, perfezionato tracciato di 50 chilometri. Ma non finisce qui: sempre dalla “matita” geniale di Tiziano Siviero ecco un altro disegno temerario. Si tratta la discesa Kitzbühel sulla speciale Terranova, “picchiata” vertiginosa e ferma-cuore che prende il nome dalla pista di discesa libera Streif, celeberrima icona della Coppa del Mondo di sci.

E mentre a Nord-Est si lavora alacremente e senza sosta per il meglio del Mondiale, a Sud-Ovest della Sardegna nasce il Rally Sulcis Iglesiente. Opera prima di Mistral Racing e di Giacomo Spanu, il Rally va in scena il week end del 18-19 Marzo, fissa Iglesias come centro operativo e si svilupperà nella affascinante zona mineraria che si affaccia su alcune delle spiagge più suggestive dell’Ovest sardo. Rally su asfalto, il Sulcis Iglesiente comprende 10 prove speciali per un totale di 62 chilometri cronometrati sugli oltre 300 totali. Fluminimaggiore, Iglesias, Narcao, Santadi, Perdaxius, Nuxis, Carbonia: sono nomi di punti cospicui che dovrebbero pur dirvi qualcosa e risvegliare un grande interesse! © Immagini – ACI Sport – Red Bull Content Pool – OSE – ACI Sport - Mistral

Calendario Campionato del Mondo WRC 2023 19-22 Gennaio. 91° Rallye Automobile Monte-Carlo 9-12 Febbraio. 70° Rally Sweden 16-19 Marzo. 19° Rally Guanajuato Mexico 20-23 Aprile. Croatia Rally 11-14 Maggio. 56° Rally del Portugal 1-4 Giugno. 20° Rally Italia Sardegna 22-25 Giugno. Safari Rally Kenya 20-23 Luglio. 13° Rally Estonia 3-6 Agosto. 72° Rally Finland 7-10 Settembre. 67° EKO Rally Acropolis Greece 28 settembre-1 Ottobre. Copec Rally Chile 26-29 Ottobre. 1° Central Europe Rally* 16-19 Novembre. FORUM Rally Japan * Germania/Repubblica Ceca/Austria Calendario Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023 10-11 Marzo, Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 14-16 Aprile, Rallye di Alba - Regione Piemonte 5-7 Maggio, Targa Florio Rally 16-18 Giugno, San Marino Rally 28-30 Luglio, Rally di Roma Capitale 8-10 Settembre, Rally 1000 Miglia 28 Settembre -1 Ottobre, Rallye Sanremo 1-3 Ottobre, ACI Rally Monza Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2023 17-19 marzo, Rally Val d’Orcia 19-21 Maggio, Rally Adriatico 16-18 Giugno, San Marino Rally 15-17 settembre, Rally dei Nuraghi e del Vermentino 20-22 ottobre, Rally delle Marche 1-3 dicembre, ACI Rally Monza