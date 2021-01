Smog, sospeso lo stop ai diesel Euro 4

Via libera del Governo alla deroga che permetterà ai diesel Euro 4 di tornare a circolare. Il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha accolto la richiesta inoltrata dai presidenti delle quattro regioni del Bacino Padano - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto - il 4 gennaio. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore dalla giornata di lunedì 11 gennaio, dal momento che nel weekend il divieto non sussiste. Lo stop aveva attirato diverse critiche, non solo da parte dei commercianti, ma anche dei cittadini che, in tempo di pandemia, preferiscono evitare di usare i mezzi pubblici.

«Una proroga di buon senso – hanno commentato a Repubblica il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – la cui richiesta era arrivata non solo dal mondo produttivo ma anche da quello privato, anche alla luce della riapertura delle scuole e quindi con la possibilità di circolare ed evitare situazioni di possibili contagi. Naturalmente sarà una misura temporanea. Da parte nostra non diminuisce l’impegno per combattere lo smog».

La richiesta da parte dei quattro presidenti delle Regioni del Bacino Padano è stata motivata dall'emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese. Questo non fa però venire meno l'impegno per la riduzione delle emissioni inquinanti nell'area padana. Un concetto ribadito anche dal Ministro Costa.