Tir in fiamme sull'A10: torna la paura sull'Autostrada dei Fiori

Il sistema dei trasporti liguri è di nuovo nella bufera per via dell'ennesimo caso di cronaca che, nella giornata di ieri, ha riguardato un Tir che ha preso fuoco all'interno della galleria Fornaci, sul tratto dell'Autostrada dei Fiori poco dopo Spotorno in direzione Genova.



Il denso fumo nero che ha invaso la galleria ha intossicato ventuno persone rimaste intrappolate al suo interno e la tragedia è stata soltanto sfiorata, similmente a quanto avvenne pressapoco un anno fa nello stesso tratto, con una dinamica molto simile.



Ennesimo caso ed ennesimo bisogno di riaccendere i riflettori sull'intero sistema dei trasporti liguri, quindi, che ha le sue peculiarità ma è anche un'immagine ben rappresentativa della viabilità nazionale.

Conseguenze evitabili? La risposta più realistica è anche quella più sgradevole. Il tratto in questione, oltre a essere uno dei più trafficati del Nord Ovest soprattutto per la cronaca assenza di alternative al trasporto su gomma dell'area, è anche di vecchia concezione, dalla carreggiata stretta al punto da rendere i soccorsi molto difficoltosi, privo com'è di corsie di emergenza, piazzole di sosta e vie di fuga per i pedoni, oltre che scarsamente illuminato.



Per non parlare della totale assenza di aree attrezzate anticendio e di semafori che blocchino l'accesso in caso di incidente o interruzioni del traffico.