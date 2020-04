Traffico in Italia: a Pasqua e Pasquetta, -90%

Non ci voleva molto ad immaginarlo, ma ora arriva anche la conferma dei numeri: rispettando le indicazioni del Governo, a Pasqua e Pasquetta gli italiani hanno rinunciato ad uno dei riti collettivi più praticati, quello delle escursioni fuori porta, e sono restati a casa.

Che sulle principali arterie nazionali il traffico si sia quasi azzerato rispetto ai dati degli scorsi anni lo confermano i valori rivelati da Enel X ed Here Technologies, il consorzio che unisce Audi, BMW e Daimler nel fornire servizi di mappe online.

City Analytics riesce a fornire “macro flussi di mobilità sul territorio italiano” basandosi su “analisi di dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, normalizzati tramite correlazioni con location data provenienti da applicazioni mobile e con open data della PA”.

Il sistema in maniera anonima calcola ed incrocia gli spostamenti sulle strade, dividendoli per data e zona, articolando quindi una mappatura che considera H24 il numero di movimenti, con valori percentuali di incremento o decrescita dei flussi di mobilità e calcolo della media rispetto a periodi precedenti; calcolo dei chilometri percorsi, anche qui con valutazione percentuale su incrementi o diminuzioni; flussi in una data area (Regione, Provincia, Comune), con determinazione del traffico in entrata ed uscita.

Come si diceva in apertura, c’era molta attesa per i dati relativi alle giornate del 12 e 13 aprile, coincidenti con Pasqua e Pasquetta: il timore, più volte ripetuto, da parte delle autorità era relativo alla possibilità che in molti, per concedersi una pausa dal lockdown, ne approfittassero per uscire di casa e mettersi in viaggio, per una semplice scampagnata o magari per una breve vacanza nelle seconde case.

I numeri dicono che così non è stato: le diminuzioni di traffico rispetto alle feste pasquali precedenti sono state ovunque altissime, con punte addirittura superiori, a Pasquetta, al 90%.

Italiani brava gente, verrebbe da dire.

Certo: ed anche i valori in incremento registrati sabato 11 aprile, con punte del +17% per Piemonte e Campania, sono da considerarsi fisiologici.

Perché va bene la Pasqua in casa, ma per comprare l’abbacchio, la colomba e le uova di cioccolato per i bambini, sarà concesso uscire?



Il traffico a Pasqua e Pasquetta per Regione, con variazione rispetto al 2019

Abruzzo -88% -92%

Basilicata -84% -89%

Calabria -89% -92%

Campania -91% -92%

Emilia Romagna -84% -92%

Friuli Venezia Giulia -79% -91%

Lazio -89% -92%

Liguria -83% -90%

Lombardia -89% -92%

Marche -86% -91%

Molise -89% -91%

Piemonte -89% -93%

Puglia -87% -90%

Sardegna -80% -91%

Sicilia -88% -91%

Toscana -83% -91%

Trentino Alto Adige -89% -91%

Umbria -90% -92%

Valle d’Aosta -93% -89%

Veneto -88% -93%