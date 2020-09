Ubriaco al volante dell’Alfa Romeo: la povera station sbattuta ovunque [VIDEO]

Dire che era ubriaco è probabilmente riduttivo, perché il protagonista di questo video doveva essere messo veramente male a giudicare dall’incredibile serie di incidenti che è riuscito ad avere in una manciata di minuti e nel giro di pochissimi metri. L’intero filmato, infatti, è stato girato dalle videocamere di sorveglianza di un box comune. E’ lì che l’assurdo fil ha inizio, con l’uomo che barcolla tra le porte dei garage prima di individuare quello con la sua auto. La trova, ci sale dentro, mette in moto e prima botta contro un’altra auto: in retromarcia. Poi scende, apre il cancello di uscita e altra botta sul muro. Ma non basta: una volta fuori, infatti, l’uomo finisce diritto contro alcuni paletti e la povera Alfa, questa volta, sembra accusare il colpo, con il paraurti anteriore completamente divelto. Ma ancora in moto…