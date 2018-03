Un'auto su cinque ha saltato la revisione

Un veicolo su quattro, cioè 13.000.000 dei circa 52.000.000 circolanti in Italia, non è in regola con l'obbligo della revisione. Lo ha reso noto uno studio del comparatore online Facile.it basato su dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornati all'ottobre del 2017.

Scorporando dall'analisi le vetture private risulta che non erano in regola all'ultimo aggiornamento oltre 7,4 milioni di veicoli, equivalenti al 19,50% del totale.

Emergono forti differenze su base regionale, con le aree del sud nettamente più propense a saltare il controllo periodico obbligatorio. La regione con più auto non in regola sia in termini assoluti che percentuali è la Campania con 1.869.504 veicoli, corrispondenti a ben il 40,72%. Seguono il Lazio con 1.672.195 e la Lombardia con 1.661.244. In termini percentuali il secondo gradino del podio è invece della Sicilia con il 36,87% e la Calabria con il 35,14%.

Sono quasi sempre in regola la la Valle d’Aosta con 40.334 mezzi non revisionati seguita da Molise (75.503) e Basilicata (119.832). In percentuale a guidare la classifica è invece il Trentino Alto Adige con il 10,46%, che precede il Veneto (15,08%) ed il Friuli Venezia Giulia (15,61%).

Minimi i cambiamenti nell’osservazione delle sole auto private: a Valle d’Aosta, Molise e Trentino Alto Adige il podio dei valori assoluti, a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia quello dei relativi.