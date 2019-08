Vigilessa insultata perché non era del posto: 10.000 euro di risarcimento

Un imprenditore trentino è stato condannato a pagare un risarcimento di 10.000 euro e a tre mesi di reclusione per aver insultato una vigliessa pugliese in servizio nella Valle di Fassa perché non originaria della zona. La vicenda risale al 2017: l'agente aveva multato l'automobilista per un parcheggio non consentito, ma l'uomo si era rifiutato di fornire i documenti.

L'imprenditore avrebbe poi alzato i toni: rivolgendosi alla vigilessa in ladino, l'aveva accusata di non parlare la lingua locale e di occupare una posizione che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere assegnata ad una persona del posto. L'uomo aveva poi deciso di allontanarsi dal veicolo.

Il conducente, che non aveva pagato la sanzione, è finito in tribunale con l'accusa di oltraggio e interruzione di pubblico servizio. Alla fine è stato lui ad avere la peggio, con un risarcimento notevole da pagare all'agente della Polizia locale e la condanna a tre mesi di reclusione.