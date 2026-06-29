Volkswagen vende il 51% di Everllence: maxi operazione da 7,4 miliardi per accelerare la trasformazione del Gruppo

La decisione rientra nella più ampia strategia di semplificazione della struttura del gruppo guidato da Oliver Blume . Negli ultimi mesi Volkswagen ha avviato un importante piano di efficientamento per affrontare il rallentamento della domanda, l'intensificarsi della concorrenza dei costruttori cinesi e gli enormi investimenti richiesti dalla transizione verso la mobilità elettrica e lo sviluppo del software. Con questa operazione il costruttore monetizza un'attività ritenuta non più centrale, pur mantenendo una partecipazione del 49% in Everllence , che consentirà di continuare a beneficiare della crescita futura della società. L'accordo dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno, dopo il via libera delle autorità competenti e delle rappresentanze dei lavoratori .

Il Gruppo Volkswagen compie un'altra mossa strategica nel profondo processo di riorganizzazione che sta interessando le sue attività. Il costruttore tedesco ha annunciato la vendita del 51% di Everllence a Bain Capital , una delle principali società di private equity al mondo, in un'operazione che genererà circa 7,4 miliardi di euro . La società, fino a pochi mesi fa conosciuta come MAN Energy Solutions , non opera nel settore automobilistico ma rappresenta uno dei maggiori produttori mondiali di grandi motori diesel per il comparto navale ed energetico. La cessione consentirà a Volkswagen di reperire nuove risorse finanziarie da destinare allo sviluppo delle proprie attività core , in un momento particolarmente delicato per l'industria dell'auto.

Che cos'è Everllence e perché interessa Bain Capital

Everllence è un nome forse poco conosciuto dal grande pubblico, ma rappresenta un gigante dell'industria pesante. L'azienda, che impiega oltre 16.000 dipendenti, sviluppa motori di grandi dimensioni destinati alle navi mercantili, ai sistemi di produzione energetica e alle infrastrutture industriali. Negli ultimi anni ha inoltre ampliato il proprio business verso tecnologie per la decarbonizzazione, grandi pompe di calore industriali, sistemi di cattura della CO₂ e generatori destinati ai data center, un settore destinato a crescere rapidamente grazie all'espansione dell'intelligenza artificiale. Proprio queste prospettive hanno attirato Bain Capital, che ha prevalso nella gara su altri importanti fondi internazionali.

L'incasso di circa 7,4 miliardi di euro offrirà a Volkswagen maggiore flessibilità finanziaria in una fase di profonde trasformazioni. Il gruppo sta infatti concentrando gli investimenti sull'elettrificazione della gamma, sullo sviluppo delle piattaforme software e sul rafforzamento della competitività nei mercati globali, dove la pressione esercitata dai marchi cinesi continua ad aumentare. Nell'accordo sono stati inoltre previsti importanti impegni occupazionali: i principali stabilimenti tedeschi di Everllence resteranno operativi almeno fino al 2030, garantendo continuità produttiva ai circa 16.000 dipendenti della società. La vendita rappresenta uno dei più grandi carve-out industriali europei del 2026 e conferma la volontà di Volkswagen di concentrare uomini, risorse e capitali esclusivamente sulle attività considerate strategiche per affrontare il futuro dell'automobile.