WEC, 6H di Imola: dietro le quinte con Ford e il fascino (spartano) della vera competizione [VIDEO]

La nostra giornata inizia nel paddock, dove ogni box è una microfabbrica mobile . Qui si lavora senza sosta per la messa a punto delle vetture, specialmente durante le delicate fasi di qualifica . I monitor sono top secret, le conversazioni riservate, i volti concentrati . Anche solo osservando, si percepisce la tensione nell’aria. In sottofondo, il rombo costante dei motori, tra cui spiccano i V8 e, soprattutto, i V12 di Aston Martin, una sinfonia meccanica che a Imola ha un sapore speciale.

Ford, spirito americano tra i colossi europei

Rispetto a team come Ferrari, Peugeot o BMW, che si presentano con strutture imponenti e paddock iperorganizzati, Ford mostra un approccio più “ruspante”, quasi romantico. I tendoni sono spartani, il materiale tecnico disposto senza troppi fronzoli. Ma è proprio in questa semplicità che si respira lo spirito racing a stelle e strisce: meno apparenza, più sostanza.

Ed è proprio questo contrasto a colpire il cuore, dove lo stesso team Proton non cerca di nascondere il caos del lavoro: lo abbraccia. Non lucida la superficie, ma si sporca le mani. È uno spirito che profuma di Le Mans anni ’60, di quel romanticismo tecnico che non ha bisogno di sovrastrutture per raccontare la sua verità.

C’è qualcosa di profondamente umano in questo approccio. Qualcosa che parla di fatica vera, di passione che non si mette in vetrina ma si vive nel silenzio delle notti in officina e nel rumore assordante di un V8 che si accende all’alba. È una filosofia quasi anarchica, quella americana: credere nella sostanza più che nella forma, costruire prestazioni prima di pensare all’immagine. Come direbbe qualcuno: “Less show, more go”.

E in quel paddock “spartano”, si percepisce il senso più puro del motorsport. Quello che non ha bisogno di raccontarsi, perché si fa sentire da solo. E forse, in quel caos ordinato, c’è più poesia che nei marmi lucidi dei team blasonati.