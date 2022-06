WRC22. Rally Italia Sardegna. Tanak e Jarveoja, Hyundai, Commovente Ritorno Alla Vittoria

Cala Flumini e Argentiera, due volte ciascuna. Neanche 40 chilometri per il thriller del gran finale. Le due del primo giro sono appannaggio di Tanak e del revenant Neuville, ma si tratta più di mandare in pressione l’atmosfera del finale in regime di economy run dei pneumatici che di darci dentro. La seconda Cala Flumini è ancora di Tanak, che si impone su Lappi. Infine è Power Stage, gloria, riscatto e punti comunque importanti. Va a finire come il più saggio dei pensieri suggeriva alla vigilia (per fortuna, lo stock di colpi di scena era full). È il turno dei redivivi. Lappi, Evans, Neuville. È il belga che ci mette dentro tutto, con un pizzico di rabbia. Neuville vince il Power Stage e porta a casa almeno 5 punti. Rovanpera, che per un momento ci ha provato, salvo poi non riuscire a far girare la Yaris come voleva, si accontenta del secondo posto e di altri 4 punti. Poi Evans, Lappi e Katsuta, trio Toyota. Giustamente a Tanak, 9 vittorie di Speciali e in testa dalla quarta, la Terranova di Venerdì, interessava ben altro!