WRC23 Italia Sardegna. D2. Il Passo Falso di Ogier, la resa di Lappi, in Testa Neuville

Olbia, 3 giugno 2023. Tuoni e fulmini. Metaforicamente, e anche fisicamente. Il Rally Italia Sardegna non risparmia colpi al cuore. Oggi ci vuole aspirinetta a cucchiaiate. La variabilità meteo di questo strano week end sull’Isola del Paradiso permea di ulteriore, grande tensione una contesa che nasce epica e diventa apocalittica. Ancora una metafora. E allora finiamola e veniamo alla realtà aumentata del più bel Rally del Campionato del Mondo, sesta di 13 prove della stagione 2023. È un’edizione che tende i nervi come corde di violino in testa e che non risparmia “esecuzioni” in coda. Cominciamo dalla zona rossa. Fuori Pierre-Louis Loubet, Ford, fuori strada nella prima Monte Lerno, fuori Takamoto Katsuta, Toyota, in panne sulla prima Erula-Tula, fuori Ott Tanak. Questi ultimi in regime di SuperRally (ma sono una quindicina solo oggi gli Equipaggi analogamente sfigati) rientreranno per la kermesse finale a caccia di punti Power Stageò L’estone affoga in un bicchier d’acqua (e questa non è né una metafora né una cattiveria). Il motore della sua Puma, già provato dal guasto alla pompa dell’acqua il giorno prima, rifiuta sulle pozze d’acqua e a un certo punto non ne vuole più sapere. È la 11ma Speciale, prima Tempio Pausania. Per il Campione del Mondo 2019 con Toyota, è un’altra stagione-rospo da ingoiare. Dani Sordo i suoi guai li aveva avuti sulla seconda Monte-Lerno di Venerdì, Elfyn Evans ne ha collezionati un paio sulla Erula-Tula 1 e sulla seconda Filigosu. Va da sé che, oggi come mai, non ti puoi più permettere piccoli errori, piccoli guasti, piccoli incidenti. Diventano tutti grossi, incolmabili ritardi. E qui, all’esame di stato della Sardegna, ce n’è per tutti.