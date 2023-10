WRC23. Rally Chile. Tanak e Ford finalmente imbattibili

Benissimo Tanak , bene Neuville. Bena ma in calo, e condizionata dalla scelta della Prova Nove la gara di Evans, senza gloria e senza infamia la prestazione di Katsuta e il debutto di Gregoire Munster , fuori dai 10 per un paio di strafalcioni (si dice errori di gioventù). Entusiastica e entusiasmante, soprattutto per i suoi tifosi, la prova di Alberto Heller, ma non fortunatissima. Bella soprattutto la corsa di Oliver Solberg , Skoda, sesto assoluto e primo WRC2. Il figlio d’arte sembra finalmente meritare un ritorno nella massima serie.

Campionato. Toyota è Campione del mondo. Rovanpera deve aspettare. Sale a 217 punti, Evans, secondo, a 186, Neuville a 155. Ci sono ancora 60 punti da assegnare nelle ultime due prove, Centro Europa e Giappone. Evans teoricamente ce la potrebbe ancora fare, ma sarebbe una rivoluzione. Dunque pazienza. Fine mese. Grande aspettativa e curiosità per la dodicesima prova del Mondiale 2023. Arriva il Central Europe Rally, inedito format internazionale, dicono, ormai anche di questo, sostenibile. Service Park a Passau, Germania, primo giorno in Repubblica Ceka, con partenza da Praga, secondo giorno in Austria in quel corno del Paese che si insinua a Nord, e gran finale in Germania. 18 Speciali in tre nazioni per un totale di 311 chilometri cronometrati. Bello no?

