WRC24 Croatia indecifrabile

Asfalti insidiosi, meteo incerto, Piloti in cerca di redenzione. Il Croazia Rally non si può prevedere. Torna Ogier, Rovanpera no. Il Campionato degli outsiders si gioca, al momento, tra Neuville e Evans, aspettando Tanak

di Piero Batini







Jablanovec, Croazia, 18 Aprile 2024. Neuville, Lappi e Rovanpera hanno vinto i primi tre Rally, Monte-Carlo, Svezia e Safari. Neuville è in testa al Mondiale, 67 punti contro i 61 di Evans. Tra programmi a mezzo servizio e inizio di stagione magro, i tre Campioni del Mondo in attività, Rovanpera, Ogier e Tanak rispettivamente, sono gioco forza ai margini dei favori del pronostico. Non c’è dubbio, è la stagione degli outsider, l’anno che o la va o la spacca per Neuville e Evans. Così ci si presenta al Croatia Rally 2024, quarta prova del Mondiale e primo dei soli tre Rally su asfalto della stagione (gli altri saranno Centro Europa e Giappone). 20 prove speciali per 283 chilometri contro il cronometro, Krasic-Sosice la più lunga, 23 chilometri (è la prima del programma), Vinsky Vrh-Duga Resa la più corta, meno di nove chilometri. Power Stage finale sulla seconda esecuzione della Zagorska Sela-Kumrovec, 14,24 lunghezze. Quartier generale a Jablanovec, un quarto d’ora dalla Capitale.

L’anno scorso vinse Evans davanti a Tanak e Lappi, Neuville tra i non pervenuti. Pochi giorni prima, sulle strade dei test preliminari, perse la vita Craig Breen, uno shock che non si spegne, per l’affezione al Pilota e per la natura del cinico incidente. Un anno fa i funerali a Ferrybank, la tabella numero #42 è stata ritirata dal Mondiale. Ricordo straziante. Ogier è tornato per l’occasione e ha ottenuto subito il miglior tempo sullo Shakedown. Lo seguono Evans, Neuville, Tanak e il sorprendente Fourmaux, terzo in Svezia e Kenya e attualmente terzo anche nel Mondiale. Toyota schiera Ogier, Evans e Katsuta, Hyundai Neuville, Tanak e, sorprendentemente (anche per il Pilota) Mikkelsen, Sordo a casa. Le risorse di Ford si concentrano su Fourmaux e Munster. Poche Marche per poche Rally1.

Gli asfalti a Nord e Ovest di Zagabria, non sono facili. Tra manti buoni per modo di dire, scivolosi e rotti il grip è molto variabile, i tagli diventano subito sporchi e insidiosi, umidità e bagnato possono cambiare le carte in tavola. I passaggi sulle creste possono essere molto tecnici e spettacolari. Pubblico già oceanico. Il meteo non garantisce niente, c’è chi ha già visto anche la neve. Non è il Kenya e non è estate. Situazione generale indecifrabile per definizione, insomma. Tranne che per Pirelli. A disposizione tutta la gamma per una gestione pur non facile, ma non mi meraviglierebbe che i tecnici in perlustrazione finissero per consigliare la conferma delle “spaventose” soft ormai storicamente eccellenti in ogni condizione di meteo e di terreno. Ma questo lo vedremo nei giorni dell’azione. Per adesso è solo aspettativa e, un po’, impazienza. Un Campionato tra outsiders, o della redenzione, è senza dubbio molto interessante, spesso molto più di una stagione cannibalizzata da un fuoriclasse imprendibile. © Immagini -Toyota TGR-DAM - Red Bull Content Pool – Hyundai Motorsport – Ford M-Sport – WRC.com